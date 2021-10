Netflix sort une bande-annonce pour la troisième et dernière saison de Narcos: Mexico

« Mais dans cette guerre, la vérité est la première victime – et chaque arrestation, meurtre et démantèlement ne fait que repousser la vraie victoire. »

Les habitués de la série Scoot McNairy, Jose Maria Yazpik, Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo, Matt Letscher, Manuel Masalva, Alejandro Edda et Gorka Lasaosa reviendront pour le dernier volet, tandis que les nouveaux membres de la distribution incluent Alberto Guerra, Luisa Rubino, Benito Antonio Martínez Ocasio et Luis Gérard Méndez.

« Mais mon personnage est complexe, mais je vais juste dire que mon histoire est vraiment, vraiment urgente et nécessaire et douloureuse. C’est une histoire vraiment douloureuse qui se passe toujours au Mexique.

S’adressant au Hollywood Reporter, Newman – qui a été showrunner pour les saisons deux et trois de Narcos et les deux saisons suivantes de Narcos : Mexique – a déclaré : « Je suis reconnaissant pour mes cinq années à la tête de Narcos et Narcos : Mexique, et immensément fier de ce que cette équipe spectaculaire a réalisé avec ces spectacles.