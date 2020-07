Netflix sort en août 2020: 68 séries originales, films et documentaires

Des héros avec toutes sortes de styles, d’âges et de manières pour le mois le plus chaud de l’année. Netflix inclut dans son catalogue sa nouvelle incursion dans le terrain des super-héros, ‘Project Power’, les deux premières saisons de ‘Cobra Kai’ et l’ancien Terminator de «Genesis». Mais il y a bien plus, bien sûr: la première partie de la cinquième saison de «Lucifer» et des documentaires pour tous les goûts.

Une fois de plus, Netflix apporte à la table le plus large catalogue d’actualités sur toutes les plateformes de streaming. Abondance de produits destinés aux plus petits de la maison et venant des quatre coins du monde (inclus L’Espagne, qui se démarque ce mois-ci avec la troisième saison de ‘Alta mar’ et la comédie geek ‘Secret origins’). Ce sont toutes les actualités de la plateforme pour le mois d’août.

Catalogue de nouvelles séries en Espagne

‘Lucifer’ – S5 (première partie)

Il semble qu’au final «Lucifer» ne se termine pas dans cette cinquième saison, puisqu’en juin une sixième et dernière saison a été confirmée. Pour le moment, nous avons le cinquième, qui arrivera en deux lots qui ajouteront pas moins de 18 épisodes. Ce personnage né des pages de la bande dessinée ‘The Sandman’ et qui a rapidement reçu sa propre série il a combiné la satire satanique, les arguments de la police procédurale et beaucoup de feu de l’enfer dans ses histoires. Voyons ce que ce nouvel opus nous réserve.

‘Cobra Kai’ – T1 et T2

Ce spin-off de ‘Karate Kid’ avec ses acteurs originaux et une curieuse métafiction à moitié nostalgique, à moitié le contraire, était l’un des produits phares de YouTube Premium. Lorsque le projet Google a fini par céder et reconnaître qu’il ne pouvait pas rivaliser avec les géants de la diffusion En ce qui concerne le contenu propre traditionnel, la série s’est terminée sur Netflix. Les deux premières saisons arrivent à l’apéritif pour la troisième, sans date encore.

Toutes les séries Netflix en août

‘Mon atterrissage parfait’ (08/01)

‘Sam Jay: 3 heures du matin’ (4/08)

‘La pluie’ S3 (08/06)

‘Les sept péchés capitaux’ S4 (08/06)

‘Sunset: Le Golden Mile’ S3 (7/08)

‘Les nouvelles légendes de Mono’ S2 (7/08)

‘Fête des Mots: Chants’ (7/08)

‘Haute mer’ S3 (7/08)

«Niquelao México» S2 (08/08)

‘Magiciens: Contes d’Arcadie’ (08/08)

Épisode spécial ‘The Big Show Show’ (08/10)

«3%» T2 (08/14)

‘Glow Up’ S2 (08/14)

‘Le vol du siècle’ (08/14)

‘Teenage Bounty Hunters’ (08/14)

‘Glitch Techs’ T2 (08/17)

‘Le DeMarcus: le chanteur et la miss’ (08/19)

‘Biohackers’ (08/20)

‘L’escroc arnaqué’ (08/20)

‘Lucifer’ S5, partie 1 (21/08)

«Extratelestre» (21/08)

‘Cleptómanas’ S2 (08/25)

“ Emily et son laboratoire des merveilles ” (25/08)

‘Aggretsuko’ S3 (27/08)

‘Cobra Kai’ S1-2 (28/08)

Films en première sur Netflix

«Projet d’alimentation»

“ The Old Guard ” le mois dernier n’était que la première étape: Netflix est déterminé à sauter dans le train des fictions de super-héros, et il le fait avec l’histoire d’une drogue qui accorde des pouvoirs aléatoires pendant seulement cinq minutes à celui qui le consomme. Bien sûr, cela déclenche une vague de crime que les protagonistes de «Project Power» (Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt et Dominique Fishback) veulent arrêter, l’un pour l’éthique, l’autre parce qu’il n’y a pas d’issue, et un autre pour des raisons personnelles louches.

‘Terminator Genesis’

Après le retour de plomb aux essences qui était “ Dark destin ”, la vérité est que “ Genesis ” a fini par réévaluer à la mémoire des spectateurs. Étant tous les deux un couple de verveines sans aucun sens, au moins “ Genesis ” avait une conscience de soi agréable, quelques airs décalés superproduction Chinois, une personnalité supposée de sous-produit à budget élevé et une traditions de la franchise que, franchement, nous n’avons pas vu venir. Pour récupérer (avec prudence)

Tous les films arrivent en août

‘Terminator Genesis’ (1/08)

‘Instinct de base’ (1/08)

‘Terre des morts’ (08/01)

“ Où est l’argent ” (1/08)

«Duplicité» (1/08)

‘Nutty Professor II – Les Klamps’ (1/08)

‘Supermonsters – La nouvelle classe’ (1/08)

‘Rise of the Legend’ (1/08)

«Igor» (1/08)

‘Casser la banque’ (08/01)

‘Bourdon’ (2/08)

‘Homme mince’ (3/08)

‘La nonne’ (4/08)

‘Cory Bolides – Camp d’été’ (4/08)

‘Les observateurs de Malibu: la nouvelle vague’ (4/08)

‘Incassable Kimmy Schmidt: Kimmy contre le révérend’ (8/5)

‘Work it: Au rythme des rêves’ (08/08)

‘Berlin, Berlin – La mariée s’enfuit’ (08/08)

“ Plus d’aventures sur roues dans l’espace ” (7/08)

‘Gunjan Saxena: la fille de Kargil’ (08/12)

‘Une fille facile’ (08/13)

‘Project Power’ (08/14)

‘Les Octonautes et les grottes de Sac Actun’ (08/14)

‘Intrépide’ (08/14)

“ Les enseignants à l’attaque ” (17/08)

“ Crimes familiaux ” (08/19)

‘Feu noir’ (21/08)

‘Une nuit de folie’ (21/08)

“ Origines secrètes ” (28/08)

“ Dans un plan rock star ” (28/08)

Nouveaux documentaires et spéciaux comiques sur Netflix

‘John essayait de contacter des extraterrestres’

Ce court métrage documentaire fascinant ne prend que 16 minutes pour raconter l’histoire de ** John Shepherd, qui a passé trente ans à essayer de transmettre de la musique dans l’espace **. Un SETI d’un seul homme qui n’a abouti à rien … sauf la découverte de quelque chose qui était beaucoup plus proche qu’il ne le pensait.

Tous les documentaires et spéciaux humoristiques arrivant en août