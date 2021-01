Netflix sort au moins un nouveau film chaque semaine tout au long de 2021

Dire que la liste des sorties de films de Netflix 2021 est empilée pourrait être l’euphémisme de l’année. Le service de streaming est depuis longtemps le roi de la colline, comptant près de 200 millions d’abonnés dans le monde. Et ils ne plaisantent pas quand il s’agit de donner à ces abonnés ce qu’ils veulent; contenu de qualité. À titre d’exemple, la société a révélé toute sa liste de l’année, qui comprend au moins un nouveau film par semaine, chaque semaine.

Netflix a récemment publié une bande-annonce présentant ses films 2021, qui sont une quantité vertigineuse de séquences, de stars et de cinéastes. La société est également entrée plus en détail dans un communiqué de presse, répertoriant tous les 70 films originaux à venir avant la fin de l’année. Cela inclut, mais sans s’y limiter à distance, Adam McKay Ne cherchez pas avec Leonardo DiCaprio (et un ensemble massif), Zack Snyder’s Armée des morts, les troisièmes entrées dans Le stand des baisers et À tous les garçons trilogies, RL Stine’s Rue de la peur trilogie, le long retard La femme à la fenêtre avec Amy Adams et bien plus encore.

Parmi le grand nombre de stars apportant leur travail à Netflix cette année, on trouve, mais sans s’y limiter, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington et Octavia Spencer. Johnson, Reynolds et Gadot devraient jouer dans Avis rouge, un thriller original qui a été initialement mis en place chez Universal en tant que sortie en salle. Netflix est intervenu et a mis en place l’énorme budget à la place pour obtenir le trio de grandes stars pour eux-mêmes.

Cela donnera à Netflix un avantage monstrueux tout au long de l’année. Aucun autre studio ou service de streaming sur le marché ne peut rivaliser avec ce type de production. WarnerMedia a une série de grands débuts à venir sur HBO Max puisque l’ensemble de la liste 2021 du studio fera ses débuts sur le service et dans les salles simultanément. Même ainsi, ce ne sera pas loin de ce que fait Netflix, en termes de volume.

Cela montre à quel point les poches de Netflix sont devenues profondes. Payer 70 films, quelle que soit leur taille, est une somme vertigineuse. Ensuite, devoir compenser tous ces talents, produire des blockbusters massifs et ne pas récupérer d’argent au box-office est une entreprise vraiment majeure. Quoi qu’il en soit, c’est ce qu’ils font et c’est ainsi qu’ils parviennent à garder une longueur d’avance sur la concurrence. Vous pouvez consulter la liste complète des films à venir en 2021, qui arriveront tous via le service de streaming Netflix.

Ardoise de films Netflix 2021

8 Rue de l’Humanité

Un garçon appelé Noël

Un château pour Noël

La vie après la fête

Armée des morts

Éveillé

Une semaine loin

Un conte d’hiver de Shaun le mouton

Retour à l’Outback

Mauvais voyage

Beauté

Blond

Ciel rouge sang

Bombay Rose

Beckett

Meurtri

Cowboy en béton

Ne cherchez pas

Papa double

Échapper à Spiderhead

Trilogie de la rue de la peur

Rêve de fièvre

Trouver ‘Ohana

Canciones Fuimos

Je me soucie beaucoup

Intrusion

Kate

Aimer fort

Malcolm et Marie

Monstre

Moxie

Munich

Livres de nuit

Dents de nuit

Personne ne sort en vie

O2

En dehors du fil

Pingouin Bloom

Morceaux de femme

Avis rouge

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Robin Robin

Fille patineuse

Passager clandestin

Gentille fille

La fouille

Le coupable

La main de Dieu

Plus ils tombent fort

Le stand des baisers 3

La dernière lettre de votre amant

Le dernier mercenaire

Le film de la maison forte

Le pouvoir du chien

La princesse Switch 3

Il y a quelqu’un dans ta maison

Le Starling

L’essaim

Le tigre blanc

La femme à la fenêtre

Choses entendues et vues

Thunder Force

cocher, cocher … BOOM!

À tous les garçons: toujours et pour toujours

Trollhunters: Rise of the Titans

Sans titre Alexandre Moratto

Sans titre Graham King

Untitled Alicia Keys Rom-Com

Souhait Dragon

Oui jour

Sujets: Netflix, Streaming