Netflix sort au moins un film original chaque semaine de 2021

Ce matin, Netflix a levé le rideau sur son énorme ardoise de films originaux de 2021, qui apportera 71 films au service cette année.

Eh bien, Netflix entre certainement dans la nouvelle année avec des armes à feu flamboyantes. Aujourd’hui, ils ont révélé leur liste complète de films originaux pour l’année (donc cela n’entre même pas dans de nouvelles émissions potentielles qu’ils ont à l’horizon!) Et c’est assez vaste. Commençant les choses avec un mélange de choses à espérer, ils promettent au moins UN nouveau film chaque semaine de l’année:

Nous commençons 2021 en beauté 🎉. La programmation de cette année surprendra et ravira les cinéphiles du monde entier avec des films de cinéastes primés, dont Jane Campion (Le pouvoir du chien), Paolo Sorrentino (La main de Dieu) et Adam McKay (Ne lève pas les yeux). Nous vous proposons une année de films remplis de plus de choses que nous savons que nos membres aiment – les zombies (Armée des morts), cowboys (Plus ils tombent, Cowboy en béton) et la romance au lycée (y compris le point culminant de la À tous les garçons et Le stand des baisers trilogies). Nous vous réintroduisons les cris d’adolescents (Rue de la peur trilogie, Il y a quelqu’un dans ta maison), transformer vos livres préférés en films (La femme à la fenêtre, Munich, la dernière lettre de votre amant), vous apportant plus de blockbusters qui font monter l’adrénaline (Avis rouge, douce fille, Kate) et donner à votre famille une raison de dire OUI à regarder des films ensemble (OUI JOUR, retour à l’Outback, trouvant ‘Ohana).

Netflix vous apportera un nouveau film chaque semaine mettant en vedette les plus grandes stars, y compris Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Meryl Streep, Zendaya, Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Gal Gadot, Dave Bautista, Naomi Watts, Jake Gyllenhaal, John David Washington et Octavia Spencer. Et des films de vos cinéastes préférés comme Zack Snyder, Nora Fingscheidt, Joe Wright, Antoine Fuqua, Shawn Levy, Robert Pulcini et Shari Springer Berman et les débuts du réalisateur de Halle Berry et Lin-Manuel Miranda.