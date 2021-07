Netflix Sky Rojo Saison 2 : date de sortie, distribution, intrigue et tout

– Publicité –



La série à suspense espagnole Sky Rojo se concentre sur trois femmes, Coral (Veronica Sanchez), Wendy et Gina (Yany Prodo), qui sont en fuite contre les hommes de main de Roméo (Asier Etxeandia), proxénète et propriétaire du Club Las Novias. Comme les fans l’ont vu dans la saison 1, la série était remplie d’action et d’adrénaline. Les fans peuvent s’attendre à plus de cela dans la saison 2.

Après toutes leurs aventures, la saison 2 voit les filles devenir plus courageuses et avoir un plan pour vaincre leurs oppresseurs. Vous aimerez peut-être aussi des séries comme Elite’, Control Z’ et Somos si vous aimez les thrillers espagnols.

Date de sortie

Sky Rojo sera disponible sur Netflix le 23 juillet.

Comment diffuser en direct ?

Sky Rojo sera disponible sur Netflix le 23 juillet à 3h00 du matin. Inscrivez-vous à l’essai gratuit pour regarder la série. La société de streaming propose également différentes options d’abonnement. Le plan premium permet à plus de personnes de voir le service simultanément sur plusieurs écrans et coûte 18 € par mois. Le forfait américain de base est de 9 € par mois.

Parcelle

Un synopsis de Netflix dit qu’« une tournure fatale des événements dans un bordel envoie 3 femmes au passé hanté en fuite de leur souteneur, ses hommes de main ». Le chasseur devient le chasseur dans l’épisode de cette saison, alors que Wendy, Coral et Gina s’assurent que les rancunes sont traitées à l’aide d’armes à feu et de mouvements très courageux.

Jeter

Lali Esposito

Lali Esposito, un acteur-chanteur/auteur-compositeur d’Argentine est Lali Esposito. Esposito a commencé sa carrière d’actrice en tant qu’enfant actrice dans la série télévisée pour enfants « Rincon de Luz ». Après cela, elle a été choisie pour incarner Marianella « Mary » Rinaldi dans la série télévisée Casi Angeles ». Cela a fait d’Esposito un nom familier. Esposito aux multiples talents faisait également partie du groupe de rock pour adolescents « Teen Angels », qui est né sur « Casi Los Angeles ». Les débuts au cinéma de Lali étaient dans ‘La Pelea de Mi Vida’ (2012). Elle a également joué dans d’autres films comme ‘Permitidos et ‘Tita de Buenos Aires. Parallèlement à sa carrière d’actrice, Esposito poursuit également sa carrière musicale. Esposito était la première partie du concert caritatif de Ricky Martin en novembre 2014 et de la tournée mondiale Prismatic de Katy Perry en octobre 2015. Lali Esposito a commencé à tourner pour « Sky Rojo » de Netflix en 2019.