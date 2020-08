Netflix s’excuse d’avoir utilisé des “illustrations inappropriées” pour les mignonnes à la suite de réactions violentes pour la sexualisation de jeunes filles

Plus de 250 000 personnes ont signé une apétition appelant à la suppression du film.

Netflix s’est excusé après avoir été accusé d’avoir sexualisé des jeunes filles dans sa promotion du film français Les mignonnes (titré Mignonnes En France).

Le film suit l’histoire d’Amy, 11 ans, une jeune fille issue d’une famille musulmane traditionnelle sénégalaise, qui rejoint une troupe de danse. Écrit et réalisé par Maïmouna Doucouré et avec Fathia Youssouf dans le rôle d’Amy, le film a remporté le prix du jury de mise en scène dans la catégorie World Cinema Dramatic Competition au Sundance Film Festival de cette année.

Dans une interview à Cineuropa, Doucouré a déclaré qu’elle avait eu l’idée du film après avoir été choquée par “un groupe de jeunes filles âgées d’environ 11 ans qui montaient sur scène et dansaient de manière très sensuelle tout en portant des vêtements très révélateurs” . Elle se demande s’ils sont “conscients de l’image de disponibilité sexuelle qu’ils projettent”.

LIRE LA SUITE: Netflix annonce une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de regarder des émissions plus rapidement

Ok donc le film Netflix Cuties. J’ai fait des recherches et la réalisatrice est une femme noire sénégalaise française qui tire de ses propres expériences d’immigrée et commente l’hyper-sexualisation des pré-adolescentes. Mais regardez l’affiche originale par rapport à celle de Netflix pic.twitter.com/JVbaa5iueG – 🤔 • ° {Miggs …?} (@Miggsboson) 20 août 2020

Dans l’affiche promotionnelle de Netflix pour le film, les enfants peuvent être vus portant des hauts courts et des shorts dans diverses poses de danse. En revanche, l’affiche française montre les filles plus couvertes, tout en lançant des sacs de courses et des confettis en l’air.

Le synopsis original du film par Netflix a également incité à la critique, en disant: “Amy, 11 ans, devient fascinée par une équipe de danse twerk. Dans l’espoir de les rejoindre, elle commence à explorer sa féminité, défiant les traditions de sa famille.”

Suite aux réactions négatives sur les réseaux sociaux, Netflix a changé le synopsis comme suit: “Amy, 11 ans, commence à se rebeller contre les traditions de sa famille conservatrice lorsqu’elle devient fascinée par une équipe de danse à l’esprit libre.”

Donc l’émission de twerk pré-ado “Cuties” sur Netflix … c’est pour les pédophiles, non? Parce que quel humain normal voudrait regarder ça? – Tim Young (@TimRunsHisMouth) 20 août 2020

Plus de 250 000 personnes ont maintenant signé une pétition de change.org appelant au retrait du film parce qu’il “a été créé pour le divertissement d’adultes pédophiles”.

Netflix a maintenant présenté ses excuses pour avoir utilisé les “illustrations inappropriées” sur Twitter dans une déclaration.

Nous sommes profondément désolés pour les illustrations inappropriées que nous avons utilisées pour Mignonnes / Cuties. Ce n’était pas OK, ni représentatif de ce film français qui a remporté un prix à Sundance. Nous avons maintenant mis à jour les images et la description. – Netflix (@netflix) 20 août 2020

Il disait: “Nous sommes profondément désolés pour les illustrations inappropriées que nous avons utilisées pour Mignonnes / Cuties. Ce n’était pas OK, ni représentatif de ce film français qui a remporté un prix à Sundance. Nous avons maintenant mis à jour les images et la description. ”

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂