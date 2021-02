Netflix s’est excusé et a expliqué pourquoi il n’avait pas téléchargé plus d’épisodes de One Piece

Inhabituel! Netflix aurait dû présenter des excuses publiques aux fans de One Piece car j’avais annoncé de nouveaux épisodes pour le 12 février, mais ne les a jamais téléchargés. La nouvelle a provoqué la colère des fans, au point que le géant du streaming a dû sortir pour reconnaître l’erreur et donner des explications sur le cas. Qu’est ce qui c’est passé?

Ce vendredi, les fans d’anime se sont réveillés la désagréable surprise de ne pas trouver plus que les 61 épisodes que compte actuellement le catalogue. Netflix avait promis de télécharger La grande route maritime, Alabasta et Chopper sur l’île d’hiver, bien qu’il ne puisse finalement pas tenir parole. Selon une enquête de Divulgacher, le 84% il sentit déçu de l’entreprise face à cette situation.

One Piece: Netflix s’est excusé et a expliqué pourquoi il n’y a pas de nouveaux épisodes

« Chers fans de One Piece, excusez-moi. J’ai eu un problème avec les nouvelles saisons qui devraient arriver le 12 et nous devrons attendre un peu pour les voir. Je vous promets de vous faire savoir immédiatement quand j’aurai un nouveau rendez-vous. « , était la publication du compte officiel en Amérique latine pour exprimer leurs excuses et s’excuser dans un problème qui empêchait d’avoir les toutes nouvelles versions.

Chers fans de One Piece, excusez-moi. J’ai eu un problème avec les nouvelles saisons qui devraient arriver le 12 et il va falloir attendre un peu pour les voir. Je m’engage à vous informer immédiatement lorsque j’aurai une nouvelle date. pic.twitter.com/Gc8HcMEe16 – Netflix Amérique latine (@NetflixLAT)

13 février 2021





La publication a calmé les fans, mais a également généré plus d’incertitude car bien que la date de lancement ait été indiquée sur la plate-forme comme le 12 mars, dans son communiqué Netflix n’a pas voulu confirmer le jour. « Vous devez attendre un peu », était la réponse du CM de l’entreprise aux demandes répétées des utilisateurs sur Twitter.

De cette façon, il faudra attendre de profiter de plus d’épisodes. Fans qui sont à jour avec l’anime ils auront l’avantage de voir un nouveau chapitre ce dimanche lorsque le numéro 962 sort au Japon. Vérifiez tout ce que vous devez savoir pour le voir en Amérique latine et en Espagne.