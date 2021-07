Netflix serait en train de tracer un service de jeu et PlayStation pourrait être un partenaire

Netflix semble prêt à entrer dans l’arène du jeu, après avoir annoncé plus tôt cette semaine qu’il avait embauché l’ancien cadre d’EA Mike Verdu pour diriger son expansion dans le secteur lucratif. Bien que cela puisse potentiellement être considéré comme un autre casse-tête pour le leader du marché PlayStation, il est possible que le géant japonais puisse également y voir une opportunité – et si l’on en croit les images extraites de l’application du service de streaming, un partenariat potentiel pourrait être en cours.

Selon le dataminer Steve Moser, il existe déjà des références de jeux vidéo dans le code source de l’application Netflix, y compris un logo pour un service appelé « N Game », ainsi que des actifs pour quelques contrôleurs DualSense sans marque et les illustrations de Ghost of Tsushima. Ceux-ci pourraient être des restes errants des tests, mais ils ont certainement alimenté la spéculation.

Ah, le fond d’image blanc de Twitter me mord à nouveau. Voici le logo « N Game ». €NFLX pic.twitter.com/7STZYQ6I7m-Steve Moser (@SteveMoser) 15 juillet 2021

Après tout, Sony est déjà au lit avec Netflix, ayant signé un accord de licence américain pluriannuel qui verra des films de Sony Pictures Entertainment comme Inexploré viennent en premier sur le service de streaming après leurs fenêtres de sortie en salles et en divertissement à domicile.

Il est peu probable qu’il y ait trop de substance ici – l’aventure de Netflix dans les jeux vidéo semble de toute façon être à un stade préliminaire – mais elle reste néanmoins fascinante. Sony pourrait-il, peut-être, considérer Netflix comme un allié précieux contre Game Pass et d’autres modèles commerciaux perturbateurs ? Il est beaucoup trop tôt pour faire ce genre d’appels, mais il sera intéressant de voir comment cette histoire se développe – d’autant plus que le géant des médias formule sa stratégie d’entrée sur un marché extrêmement concurrentiel.