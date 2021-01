Netflix sera interrompu sur Nintendo 3DS et WiiU en juin

Bien qu’une nouvelle année s’accompagne généralement d’annonces et de contenu de nouveaux jeux, il y a eu des nouvelles supplémentaires concernant la fin des services sur les plateformes Nintendo. La société a annoncé que Netflix sera bientôt retiré de la 3DS et de la WiiU.

Les nouveaux utilisateurs ne peuvent plus télécharger Netflix de leurs eShops respectifs. Le téléchargement a été officiellement supprimé pour ceux qui essayaient de l’obtenir pour la première fois.

La liste de suppression s’appliquera pour le nouveau Nintendo Systèmes 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe et Wii U Basic. L’application a été officiellement supprimée de l’eShop le 31 décembre, ce qui était une mauvaise nouvelle pour quiconque aurait pu recevoir l’un de ces systèmes en cadeau de vacances.

Ceux qui ont déjà téléchargé le logiciel de streaming peuvent continuer à l’utiliser, mais pas pour longtemps. Le téléchargement est également disponible pour re-télécharger pendant une durée limitée. Quiconque a l’application en cours d’exécution sur ses systèmes peut aller de l’avant et créer un compte Netflix et l’utiliser normalement, mais seulement jusqu’à cet été.

Avec la suppression de Netflix sur la 3DS et la WiiU, beaucoup se sont demandé si une application Netflix officielle arrivait sur le commutateur. Il n’y a eu aucune nouvelle d’un tel déménagement de Netflix ou de Nintendo pour le moment, mais il est possible que cela puisse changer à l’avenir. Pour l’instant, les joueurs peuvent télécharger une application YouTube officielle via l’eShop Switch.

En 2010, le vice-président des communications d’entreprise de Netflix, Steve Swasey, a déclaré à l’époque que le service allait arriver sur la Nintendo Wii. Deux ans plus tard, à l’E3 2012, Reggie Fils-Aime a confirmé que Netflix arrivait sur la WiiU. Les services vidéo supplémentaires qui ont été ajoutés plus tard incluent Hulu Plus et YouTube.

Ces applications multimédias permettaient aux joueurs d’utiliser leurs systèmes non seulement comme un endroit pour jouer à des jeux, mais aussi pour regarder d’autres contenus. Les joueurs pouvaient obtenir leur divertissement d’un seul endroit au lieu de compter sur plusieurs appareils.

La déclaration officielle complète sur le site Web d’assistance à la clientèle Nintendo indique:

L’application Netflix a été supprimée du Nintendo eShop sur les consoles Wii U et de la famille Nintendo 3DS le 31 décembre 2020. Elles ne sont plus disponibles pour les nouveaux utilisateurs à télécharger. Il est possible pour les utilisateurs existants de télécharger à nouveau ces applications à ce moment. Le service pour les deux applications sera interrompu le 30 juin 2021. Merci pour votre soutien à ces applications au fil des ans.

Netflix mettra officiellement fin au service sur Nintendo 3DS et WiiU le 30 juin.