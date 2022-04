Netflix s’éloigne du prochain film de Will Smith après le scandale des Oscars 2022

in

NETFLIX

Le scandale avec Chris Rock a entaché la carrière du protagoniste de King Richard. Découvrez quels sont leurs projets en pause avec le Red N, Apple TV+ et Sony Pictures.

© GettyWill Smith a démissionné de l’Académie après le scandale avec Chris Rock.

Depuis que Will-Smith frapper Chris Rock devant une foule regardant la retransmission du Oscars 2022des scandales et des déclarations sans fin sont venus compliquer la carrière du protagoniste de roi richard. C’est que, malgré son importante carrière, les studios n’ont pas du tout apprécié son comportement et petit à petit les contrats commencent à perdre leur valeur. ET Netflixne serait pas l’exception.

Avant la cérémonie, les prédictions garantissaient que l’interprète se lèverait comme Meilleur acteur pour son travail sur le biopic de Richard Williams. En ce sens, Netflix n’a pas tardé à démarrer le projet avec la grande figure du moment. Il s’agit de Rapide et lâcheun film dont il serait le protagoniste sous la direction de David Leitch. Cependant, le cinéaste a été sommé de réaliser bouc émissairedirigé par Ryan Gosling pour Universal Pictures.

Après que le réalisateur ait quitté le projet, Netflix s’est lancé dans une recherche désespérée pour trouver son remplaçant : Will Smith était sur le point de remporter l’Oscar du meilleur acteur et ils ne voulaient pas tarder à présenter leur prochain film. Cependant, le grand gala est arrivé et le scandale a pris par surprise Chris Rock, l’Académie et ceux qui ont fait confiance à l’acteur. roi richard continuer à travailler avec lui.

Une source du géant du streaming a déclaré au Hollywood Reporter qu’en raison du comportement qui a terni la carrière de Smith, maintenant le projet passera en arrière-plan et ce ne sera pas une priorité pour le N rouge. En quoi consiste? Il raconterait l’histoire d’un patron du crime qui perd la mémoire après une attaque et, rassemblant des indices, découvre qu’il a eu une double identité en tant que riche capo et agent de la CIA en faillite.

Pour le moment, on ne sait pas si le projet sera reporté ou s’il remplacera définitivement son protagoniste. Ce n’est pas le seul cas : Will Smith a également joué dans un drame sur l’esclavage intitulé émancipation qui arriverait d’ici 2022 AppleTV+ et, enfin, la date de sortie n’a pas été annoncée. En outre, images sony -avec qui j’ai développé mauvais garçons 4– a décidé de suspendre la production.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂