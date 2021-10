Netflix se tient aux côtés de Dave Chappelle après le contrecoup plus proche

Comédien Dave Chappelle a suscité une certaine controverse avec la sortie de sa nouvelle comédie spéciale, Le plus proche, mais Netflix a clairement indiqué qu’ils le soutenaient. Dans le passé, Chappelle a mis beaucoup en colère avec certaines de ses routines de comédie, et il a réussi à le faire à nouveau avec des blagues concernant la communauté LGBTQ + et les effets de « l’annulation de la culture » sur les autres. Il y a eu de nombreux appels à Netflix pour retirer le spécial presque dès sa sortie.

La controverse n’a semblé qu’à partir de là. Chers Blancs La co-présentatrice Jaclyn Moore a déclaré qu’elle boycottait Netflix à cause des blagues. Variety rapporte que l’entreprise a également suspendu trois employés pour avoir interrompu une réunion de cadres en raison de Le plus proche. Cela n’a pas été agréable pour les cuivres de l’entreprise, mais même ainsi, le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a expliqué dans un mémo obtenu par Variety qu’ils seront aux côtés de Dave Chappelle malgré le contrecoup, créditant sa liberté artistique en tant que comédien.

« Cela ne fait jamais du bien quand les gens souffrent, en particulier nos collègues, alors je voulais vous donner un contexte supplémentaire », lit-on dans le mémo. « Vous devez également savoir que certains talents peuvent se joindre à des tiers pour nous demander de supprimer l’émission dans les prochains jours, ce que nous n’allons pas faire. Chappelle est l’un des humoristes les plus populaires aujourd’hui, et nous avons un contrat de longue date avec lui. Bâtons & Pierres, également controversé, est notre stand-up spécial le plus regardé, le plus collant et le plus primé à ce jour. Comme pour nos autres talents, nous travaillons dur pour soutenir leur liberté de création – même si cela signifie qu’il y aura toujours du contenu sur Netflix que certaines personnes pensent être nuisible, comme Mignonnes, 365 jours, 13 raisons pour lesquelles, ou Ma vie peu orthodoxe. »

Le message ajoute : « Plusieurs d’entre vous ont également demandé où nous tirions la limite sur la haine. Nous n’autorisons pas les titres sur Netflix qui sont conçus pour inciter à la haine ou à la violence, et nous ne croyons pas Le plus proche franchit cette ligne. Je reconnais cependant qu’il est difficile de faire la distinction entre commentaire et préjudice, en particulier avec la comédie stand-up qui existe pour repousser les limites. Certaines personnes trouvent que l’art du stand-up est mesquin, mais nos membres l’apprécient, et c’est une partie importante de notre offre de contenu. »

Sarandos déclare que la société reste déterminée à refléter les « communautés sous-représentées » à l’écran. Cela peut être vu dans les titres dont Netflix est fier à cet égard comme Éducation sexuelle, Jeunes Royaux, Contrôle Z, et Divulgation. Sarandos note également qu’avec la comédie stand-up, les artistes ont une certaine liberté artistique, mais ce qui est dit dans un spécial sur Netflix ne serait pas toléré en interne sur le lieu de travail. Comme le dit Sarandos, « [It’s] divertir les gens plutôt que de maintenir un lieu de travail respectueux et productif. »

Au bout du Le plus proche, Dave Chappelle a annoncé que ce serait sa dernière comédie spéciale depuis un moment. Il a également déclaré qu’il en avait fini avec les blagues LGBTQ + dans sa routine, insistant sur le fait qu’il n’allait plus s’aventurer sur ce territoire jusqu’à ce que « nous soyons sûrs de rire ensemble ». Dans tous les cas, Le plus proche va rester sur Netflix après avoir fait ses débuts sur le service de streaming plus tôt ce mois-ci. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Netflix, Streaming