Netflix se retire de la Russie pour protester contre l’invasion de l’Ukraine par le pays

Netflix a officiellement suspendu ses services en Russie dans le cadre des manifestations contre l’invasion russe de l’Ukraine qui ont débuté en février. Parallèlement à ce retrait, le service de streaming mettra également tous les projets et acquisitions qu’il avait alignés en Russie. La suspension du service de Netflix en Russie est la dernière en date parmi plusieurs sanctions et la fermeture de plusieurs opérations commerciales dans le pays alors que ses forces continuent d’envahir et de capturer les territoires ukrainiens. Annonçant la suspension, un porte-parole de Netflix a déclaré :

« Compte tenu des circonstances sur le terrain, nous avons décidé de suspendre notre service en Russie. »

Netflix est relativement nouveau dans le pays, ayant été lancé en 2016. La société de services de streaming n’était pas très présente en Russie, avec seulement environ un million d’abonnés venant du pays, ajouté à sa base d’abonnés de plus de 200 millions dans le monde. Cependant, Netflix avait prévu que quatre originaux soient produits en Russie pour une éventuelle sortie sur le service de streaming. Il disposait également d’une vaste base de données de films russes disponibles en streaming sur la plate-forme. En outre, Netflix cessera également de diffuser vingt chaînes de propagande sur sa plate-forme, ce qui lui était imposé par la loi russe. Il s’agissait de chaînes gratuites que chaque fournisseur de services devait diffuser conformément à la loi russe. Netflix devait donc les diffuser dans le cadre de son accord de coentreprise avec le groupe national russe des médias.

de Netflix L’hiver en feu sert de soutien à l’Ukraine





Netflix

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a suscité des critiques et des protestations dans le monde entier, même parmi le peuple russe. Le pays avait longtemps fait la guerre à l’Ukraine lorsque celle-ci a envahi la péninsule de Crimée et l’a annexée à l’Ukraine.

Les événements qui ont conduit à cette invasion et la toile de fond de la guerre en cours ont fait l’objet du documentaire Netflix L’hiver en feu : le combat de l’Ukraine pour la liberté. Le film documentaire non romanesque de Netflix se concentre sur les manifestations en Ukraine contre le refus de l’ancien président Viktor Ianoukovitch de rejoindre l’Union européenne et de s’associer à la Russie. L’Ukraine a finalement renversé et évincé Ianoukovitch, conduisant Poutine à envahir la Crimée. Netflix a récemment annoncé qu’il rendrait le documentaire de 2015 disponible en streaming et à regarder gratuitement. Avant l’annulation et la suspension des services, le documentaire était également disponible en streaming en Russie.





Les États-Unis et de nombreux autres pays continuent d’imposer des revers économiques à la Russie par le biais de sanctions étendues et de la suspension des activités commerciales et de vente. Alors que tous les grands studios, à commencer par Disney, ont déjà interdit la sortie de tous leurs films en Russie, des sociétés comme Microsoft, Dell et Apple se sont également retirées du pays.

Ces sanctions sont censées placer la Russie dans une position économique délicate, affectant les ménages des gens ordinaires et la stabilité de la nation pour continuer la guerre. Outre ces sanctions, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté contre l’invasion et a soutenu le retrait immédiat des forces russes des frontières de l’Ukraine. L’AGNU a voté 141 contre 5 en faveur de l’Ukraine, trente-cinq nations s’étant abstenues lors du vote. Cependant, la Russie continue d’attaquer les villes ukrainiennes, provoquant des crises humanitaires mondiales et le déplacement de millions de ressortissants ukrainiens.









