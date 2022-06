Netflix se concentre sur la qualité plutôt que sur la quantité avec un nouveau mandat de film

Après avoir parlé à plusieurs sources au sein de Netflix, allant des cadres aux producteurs en passant par les agents liés à l’entreprise, The Hollywood Reporter a appris qu’il y avait un nouveau refrain à l’intérieur du site de streaming. « Plus grand, meilleur, moins. » Ce sont les mots avec lesquels les dirigeants de longs métrages, dirigés par le chef de division Scott Stuber, sont aux prises, compte tenu de certaines dures vérités.

Deux problèmes qui affligent actuellement l’entreprise sont la concurrence croissante d’autres applications de nature similaire et le retard de croissance des abonnés. Netflix a perdu 200 000 abonnés au cours de son dernier trimestre et a perdu 44% de sa valeur boursière depuis le 19 avril. « Le moral est bloqué au niveau des stocks », a déclaré un dirigeant en plaisantant à moitié. Un autre décrit l’ambiance au sein de Netflix comme « distraite » compte tenu des changements.

Netflix a licencié plus de 150 employés, soit 2% des travailleurs, dans le cadre d’une mesure de réduction des coûts en réponse à Wall Street. Alors que la télévision et d’autres parties de l’entreprise ont pris leurs coups, l’accent est mis sur la division des fonctionnalités. Une bonne partie de la division des films familiaux d’action en direct et de la division des longs métrages indépendants originaux, qui réalisaient des films d’un budget inférieur à 30 millions de dollars, a été anéantie.

Que signifie vraiment « plus grand, meilleur, moins » ?

« Il y a quelques années à peine, nous avions du mal à monétiser le marché des petits films d’art. Aujourd’hui, nous sortons certains des films les plus populaires et les plus regardés au monde. Au cours des derniers mois, des choses comme Ne lève pas les yeux et Notice rouge et Projet Adamà titre d’exemples de cela », a déclaré le co-chef de Netflix, Ted Sarandos, aux analystes lors de l’appel aux résultats d’avril de la société.

Selon Sarandos, les « grands films événementiels » seront un moyen de stimuler la sous-croissance. Tel que L’homme grisun film au budget de plus de 200 millions de dollars réalisé par Avengers : Fin de partie duo Anthony et Joe Russo et mettant en vedette Ryan Gosling et Chris Evans. Ou Couteaux sortis 2réalisé par Rian Johnson et mettant en vedette Daniel Craig, que Netflix a acquis dans le cadre d’un accord de 469 millions de dollars en mars 2021.

Ces mouvements commerciaux étaient sans aucun doute bien loin d’il y a quelques années chez Netflix, lorsque les films avec des budgets supérieurs à 100 ou 150 millions de dollars étaient rares. Le streamer a été cité comme le sauveur des films à budget moyen et des incontournables autrefois théâtraux des comédies romantiques et des thrillers. À tous les garçons que j’ai aimés auparavant, The Kissing Booth, soyez toujours mon peut-être. Tous sont devenus des succès, ont fait de ses acteurs des stars des médias sociaux et ont lancé des franchises.

Selon un initié, les petits films ne disparaîtront pas, bien qu’il puisse y avoir plus de films de niche qui s’adressent à un public passionné. THR note également que l’animation fait actuellement l’objet d’un examen minutieux, la fréquence de sortie ayant été réduite. Bien qu’un « nouveau film chaque semaine », qu’il s’agisse d’action en direct ou d’animation, est toujours visé.

« L’objectif sera de créer la meilleure version de quelque chose au lieu de le déprécier pour la quantité », a déclaré un initié. Ainsi, au lieu de faire deux films pour 10 millions de dollars, ils feront plutôt un film pour 20 millions de dollars. Un autre initié dit que le changement de production entraînera également moins de cadres, dont ils étaient auparavant bourrés.

Netflix ne donne pas beaucoup de direction précise pour le moment, bien qu’un producteur déclare que « des conversations auront lieu avec les producteurs et les réalisateurs dans les semaines à venir sur la taille et les genres ». Une chose sur laquelle beaucoup s’accordent à dire est de donner carte blanche pour attirer des talents, ce qui se traduit par des «projets de vanité coûteux» comme les 175 millions de dollars de Martin Scorsese L’Irlandais. Bien qu’apparemment, il y aura des exceptions.