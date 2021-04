Netflix reviendra dans « To All The Boys » avec une série dérivée

S’il y a quelque chose dans lequel Netflix a réussi à obtenir de grands résultats de reproductions parmi ses productions originales, ce sont ses bandes de comédie romantique, en particulier, son adaptation de la trilogie « À tous les garçons”Basé sur la série de romans écrits par Jenny Han.

Cette saga présente l’histoire de Lara Jean Covey (interprétée par Lana Condor), une adolescente dont la vie prend une tournure inattendue lorsque sa collection privée de lettres d’amour (les mêmes qui n’ont jamais été envoyées) tombe entre de mauvaises mains.

Le premier opus de la trilogie, «À tous les garçons que j’ai aimés avant», a été publié dans le catalogue de la plate-forme en 2018 et a toujours été distingué comme un nouveau look qui cherche à faire revivre le genre de la comédie romantique pour adolescents., Mais aussi présentant un nombre égal de détracteurs.

Netflix aurait du mal à obtenir ses deux prochains versements pour obtenir le même niveau d’acceptation. Bien que l’histoire mettant en vedette Condor et l’acteur Noah Centineo soit déjà parvenue à une conclusion définitive, l’histoire laisserait une lettre ouverte afin que Kitty, un personnage joué par Anna Cathcart, puisse avoir son propre arc d’histoire.

Selon un récent rapport de Date limite, Netflix développerait une série dérivée axée sur ce personnage, avec l’auteur, Jenny Han, en tant que créatrice de la série, ainsi que productrice exécutive et scénariste, avec le retour potentiel d’Anna Cathcart à son personnage.

Étant donné que la série en est encore aux premiers stades de développement, il n’y a pas de date estimée pour Netflix pour planifier son arrivée imminente sur la plate-forme. Il n’y a pas non plus de certitude quant au retour possible des protagonistes de l’histoire originale.