Netflix révèle un premier aperçu du retour de Sally dans le redémarrage du massacre à la tronçonneuse au Texas

Un nouveau regard sur Netflix Massacre à la tronçonneuse révèle le premier regard sur Sally Hardesty. Joué à l’origine par Marilyn Burns dans le premier Massacre à la tronçonneuse film de Tobe Hooper, Sally est désormais interprété par Olwen Fouéré. Prenant une page de Laurie Strode et le Halloween franchise, ce nouveau film ramène Sally pour servir de personnage hérité pour avoir une autre confrontation avec Leatherface des décennies après le massacre original à la tronçonneuse. Le premier regard sur son retour, vu ci-dessus, nous vient de USA Today.

Bien qu’elle ait survécu au film original, ce sera la première fois que le personnage de Sally reviendra. Les narrations d’ouverture des suites suggèrent qu’elle a été institutionnalisée et est décédée peu de temps après les événements du film de 1974. Le nouveau film à venir sur Netflix ignorera tout cela en ne reconnaissant que le film original. Cela fait de Sally le dernier survivant, Leatherface s’étant apparemment échappé avant de pouvoir être capturé, pour revenir des décennies plus tard pour écorcher les visages une fois de plus.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Comme l’actrice originale de Sally, Marilyn Burns, est décédée en 2014, elle n’a pas pu être ramenée pour la suite. Il avait été annoncé précédemment qu’Olwen Fouéré jouerait le rôle dans ce nouveau film. Les rôles les plus connus de Fouéré incluent Ce doit être l’endroit, Le Survivant, et Mandy. Récemment, elle est apparue dans la comédie d’horreur psychologique britannique Elle va avec Malcolm McDowell et Alice Krige.





Netflix

Principalement, ce nouveau film suivra un groupe de jeunes voyageant à travers le Texas lorsqu’ils rencontrent par inadvertance Leatherface. C’est une formule familière, mais elle fonctionne pour les fans de la série. Ce qui est différent cette fois, c’est que Sally est de retour avec une vengeance, et d’après le synopsis, on dirait qu’elle va se battre contre le maniaque à la tronçonneuse. Elle devra faire attention car Leatherface pourrait chercher à terminer le travail qu’il a commencé en 1973. Vous pouvez lire le synopsis du nouveau film ci-dessous.

« Melody (Sarah Yarkin), sa sœur adolescente Lila (Elsie Fisher) et leurs amis Dante (Jacob Latimore) et Ruth (Nell Hudson), se rendent dans la ville reculée de Harlow, au Texas, pour lancer une nouvelle entreprise idéaliste. Mais leur rêve se transforme bientôt en cauchemar éveillé lorsqu’ils perturbent accidentellement la maison de Leatherface (Mark Burnham), le tueur en série dérangé dont l’héritage sanglant continue de hanter les habitants de la région – y compris Sally Hardesty (Olwen Fouéré), le seul survivant de son infâme Massacre de 1973 qui est déterminé à se venger. »

David Blue Garcia a réalisé le nouveau Massacre à la tronçonneuse sur un scénario de Chris Thomas Devlin ; Fede Alvarez et Rodo Sayagues ont contribué à l’histoire. De Legendary Pictures, le film était initialement destiné à une sortie en salles en 2021, mais il a été annoncé plus tard que Netflix avait récupéré les droits exclusifs. Cela a conduit à une prochaine sortie en streaming du film sur le service le 18 février 2022.

La sortie marque également le dernier chapitre d’un nouveau soulèvement de franchises de films slasher bien connues. Halloween éclairer le box-office en 2018 a permis à d’autres grands noms de l’horreur comme Ghostface et Leatherface d’obtenir plus facilement de toutes nouvelles suites héritées. Le nouveau Pousser un cri Le film, le cinquième volet de cette franchise, sortira en salles le 14 janvier.





Magic Johnson n’attend pas avec impatience la victoire de la série HBO La série HBO sort avant la série Lakers de Magic Johnson et la prochaine série Lakers Netflix de la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss.

Lire la suite





A propos de l’auteur