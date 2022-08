Netflix révèle un premier aperçu de la saison 2 de The Cuphead Show

Les garçons sont de retour! Le spectacle Cuphead continue avec de nouveaux épisodes sur Netflix le 19 août ! La bande-annonce peut être visionnée ci-dessous.

Basé sur le jeu vidéo primé, Cuphead, Le spectacle Cuphead suit les aventures des coquins Cuphead et Mugman alors qu’ils entrent et sortent de toutes sortes de manigances. Les créateurs du jeu, Chad et Jared Moldenhaur, sont les producteurs exécutifs de l’émission avec Wasson et CJ Kettler de King Features Syndicate. Cosmo Segurson est crédité en tant que co-producteur exécutif de la série. Le spectacle commence par Tru Valentino et Frank Todaro dans Cuphead et Mugman, avec Joe Hanna dans Pa Kettle, la figure paternelle des garçons. À leurs côtés se trouvent Luke Millington-Drake dans le rôle du diable et Grey Griffin dans celui de la nouvelle Mme Chalice.

Bien que la série soit basée sur le jeu du même nom, la série se ramifie un peu en termes d’intrigue, mais d’une manière qui la rend plus fidèle aux dessins animés classiques dont elle s’inspire. Ce spectacle est le rêve d’un fan d’animation devenu réalité ! L’intrigue de Cupheadle personnage titulaire passe un accord avec le diable après avoir perdu une partie au casino du diable.

Le personnage doit alors se frayer un chemin à travers les différents niveaux afin de récupérer les âmes des débiteurs en fuite afin de rembourser ses pertes. Pendant ce temps, le spectacle est un peu plus ancré et axé sur l’humour. Alors que les garçons élaborent des stratagèmes intelligents impliquant de la crème glacée et des corvées, le diable essaie encore et encore de s’enfuir avec l’âme de Cuphead.

Une explosion du passé du dessin animé !

Le spectacle Cuphead

De ses visuels à sa musique, de ses gags à ses arrière-plans, à la fois Cuphead et Le spectacle Cuphead est un excellent retour aux dessins animés de tuyaux en caoutchouc des années 30 ! Le spectacle va plus loin pour apporter des œufs de Pâques et des références en tout genre aux dessins animés des studios Disney, Warner Brothers et surtout Fleischer! Les arrière-plans seront peints dans le même style détaillé, les couleurs sont saturées de la même manière, la bande-son bouillonne de jazz de l’époque et même les accents du personnage sont également un retour à l’époque. La scène impliquant King Dice (Wayne Brady) et le diable est même un clin d’œil à l’utilisation occasionnelle par Max Fleischer de filmer un modèle et d’animer ses personnages sur les images, comme on le voit dans ce court métrage de Popeye ci-dessous, Popeye le marin rencontre Sinbad le marin!





La première saison de Le spectacle Cuphead s’est terminé par l’introduction de Mme Chalice, qui finit par se révéler comme une mauvaise influence sur les garçons. Après avoir enroulé les garçons avec ses propres tours, elle finit par les laisser prendre la chaleur et jetée en prison. La deuxième saison semble reprendre là où nous nous étions arrêtés, les garçons purgeant une peine de prison, puis se faisant sortir d’une manière ou d’une autre. Les trois tombent à nouveau sous l’influence de Chalice, le diable étant toujours avide de leurs âmes. La chaleur monte alors que les garçons se retrouvent dans encore plus de problèmes, avec encore plus de camées du jeu en cours de route ! Même si vous n’avez jamais joué au jeu original, Le spectacle Cuphead est un délice absolu pour le public. À en juger par cette bande-annonce, il semble que les rires continueront à venir!