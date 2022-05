Netflix révèle un nouveau regard sur Gwendoline Christie en tant que Lucifer de The Sandman

Netflix a dévoilé aujourd’hui une bande-annonce pour sa prochaine liste d’émissions qui figureront dans le cadre de la semaine Geeked du mois prochain, ainsi qu’une foule d’images rapides de Choses étranges, l’Académie des parapluieset L’homme grisfans de Neil Gaiman L’homme de sable ont eu un premier aperçu de Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer dans la prochaine série. Bien sûr, jusqu’à présent, le personnage de Lucifer était surtout connu pour être joué par Tom Ellis dans la série éponyme, et alors que cette version était une interprétation très lâche du personnage Sandman de Gaiman, cette fois-ci, nous allons rencontrer tout un nouveau type de Lucifer.

L’homme de sable devrait être diffusé sur Netflix plus tard cette année et est l’une des émissions les plus ambitieuses et les plus attendues de la liste de la plateforme de streaming. Avec une bande-annonce qui devrait arriver pendant la Geeked Week, les fans ont eu un bon premier aperçu du personnage central de Lucifer et auront certainement beaucoup à dire sur la révélation. Bien sûr, nous avons vu l’affiche mettant en vedette Christie en tant que personnage, mais c’est une bien meilleure idée de son apparence dans la série elle-même. Regardez l’image ci-dessous:





Lucifer dans L’homme de sable sera une représentation plus fidèle du comportement du personnage et stylistiquement, l’interprétation de Christie est beaucoup plus proche des bandes dessinées que la version précédente de Tom Ellis ou celle jouée par Peter Stormare en 2005 Constantin. En apportant L’homme de sable les bandes dessinées à la vie de manière fidèle a jusqu’à récemment semblé être une tâche impossible, Netflix n’a épargné aucune dépense pour s’assurer que ce sera un régal pour les yeux et, espérons-le, à la hauteur des attentes.





Une femme Lucifer dans The Sandman est toujours un problème pour certains fans







Bien qu’annoncé il y a près d’un an, le casting de Gwendoline Christie dans le rôle de Lucifer a toujours attiré les commentaires des fans de la version du personnage d’Ellis qui pensent qu’il était erroné d’échanger le sexe du personnage dans cette adaptation. Cependant, dans une précédente interview l’année dernière, Gaiman a expliqué pourquoi cette fois-ci, il était juste de changer le personnage de ce que certaines personnes attendaient et voulaient peut-être. Il a dit:

« La théologie et la cosmogonie de Lucifer sont loin de celles de Sandman. C’est « inspiré par » Sandman, mais vous ne pouvez pas facilement moderniser la version de Lucifer pour revenir à Sandman, si vous voyez ce que je veux dire. Cela semblait plus facile et plus amusant. pour que la version Sandman de Lucifer soit, eh bien, beaucoup plus proche de la version Sandman de Lucifer. »

Alors qu’il ne fait aucun doute que Lucifer a été une série extrêmement populaire à part entière, au point qu’elle a été «sauvée» par Netflix après avoir été annulée chez Fox, ce qui a permis à l’émission d’obtenir une fin appropriée, comme l’a dit Gaiman, elle est aussi éloignée du Lucifer vu dans L’homme de sable bandes dessinées que vous pouvez éventuellement obtenir. Pour cette raison, il est clair que lancer un tout nouveau Lucifer pour raconter l’histoire L’homme de sable doit toujours être le meilleur moyen de s’assurer que les deux itérations restent séparées l’une de l’autre.





