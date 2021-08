Netflix révèle les dates de sortie de 41 films cet automne

Netflix a maintenant annoncé les dates de sortie de 41, oui 41, films qui devraient arriver sur la plate-forme de streaming au cours du reste de 2021. Le géant du streaming s’est efforcé de fournir au public un éventail toujours croissant de projets originaux mettant en vedette des acteurs de premier plan. et de gros budgets pour tenter de garder une longueur d’avance sur la concurrence croissante et de rivaliser avec Disney +, Amazon Prime et HBO Max. Avec une ardoise aussi empilée, ils pourraient bien la gérer…

En septembre, Netflix verra des documentaires comme Frères de sang : Malcolm X et Muhammad Ali et Schumacher, ainsi que la sortie d’action Kate mettant en vedette Mary Elizabeth Winstead et Woody Harrelson, qui suit un criminel impitoyable qui a moins de 24 heures pour se venger de ses ennemis après avoir été empoisonné de manière irréversible, et forme ainsi un lien inattendu avec la fille de l’une de ses anciennes victimes. Septembre apporte aussi la comédie dramatique L’étourneau, qui met en vedette Melissa McCarthy, Chris O’Dowd, Kevin Kline, Timothy Olyphant, Daveed Diggs et le film d’horreur Personne n’en sort vivant, basé sur le roman du même nom de 2014.

La liste complète des versions de septembre est la suivante; L’au-delà de la fête (9/2), Valeur (9/3), Frères de sang : Malcolm X et Muhammad Ali(9/9), Kate(Dans certains cinémas et sur Netflix 9/10), Livres de nuit (9/15), Schumacher (9/15), Intrusion (9/22), L’étourneau (Dans certains cinémas le 17 septembre et sur Netflix le 24 septembre), Mon petit poney : une nouvelle génération (9/24), On dirait de l’amour (9/29), Personne n’en sort vivant (9/29).

Jusqu’en octobre et nous avons les goûts du thriller captivant le coupable avec Jake Gyllenhaal et réalisé par Antoine Fuqua. Un remake du film danois 2018 du même nom, le coupable se concentre sur un répartiteur d’alarme et ancien policier Asger Holm, qui répond à un appel d’urgence d’une femme kidnappée. Lorsque l’appel est soudainement interrompu, la recherche de la femme et de son ravisseur commence. Netflix lancera également la préquelle de la récente sortie d’horreur d’action de Zack Snyder, Armée des morts. Titré Armée de voleurs, le film se déroule six ans avant les événements de Armée des morts, au début de l’épidémie de zombies, et suit le personnage de Matthias Schweighöfer, Ludwig Dieter, alors qu’il est embauché par une mystérieuse femme pour réussir un casse avec l’aide d’une équipe inadaptée de voleurs en herbe.

Les sorties du mois sont jonchées de thrillers, d’horreurs et… Diane : la comédie musicale, ce qui devrait nous divertir pendant le mois le plus effrayant de l’année. La liste complète des versions d’octobre se lit; le coupable (Dans certains cinémas 9/24 et sur Netflix 10/1), Diane : la comédie musicale (10/1), Il y a quelqu’un dans ta maison (10/6), Trouvé (10/20), Dents de nuit(10/20), Coincé ensemble (10/20), Armée des voleurs (10/29). Les deux Hypnotique et Rêve de fièvre n’ont pas encore de dates de sortie précises mais seront disponibles courant octobre.

Novembre voit quelques sorties majeures débarquer sur la plate-forme, y compris le Western Les Harder They Fall avec Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz, Lakeith Stanfield, Delroy Lindo et Regina King. Réalisé par Jeymes Samuel, qui a co-écrit le scénario avec Boaz Yakin, Plus ils tombent suit le hors-la-loi Nat Love, qui rassemble son ancien gang pour se venger de l’homme qui a assassiné ses parents. Netflix présentera également le premier long métrage de réalisateur de Lin-Manuel Miranda Tick, Tick… Boom! avec Andrew Garfield, à propos d’un compositeur de théâtre en herbe qui a du mal à endurer une crise de la quarantaine alors qu’il approche de la trentaine et ne se sent pas proche de son rêve.

Enfin, novembre voit la sortie de la sortie action à gros budget Avis rouge, qui présente la triple menace des superstars de l’action Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Réalisé par Rawson Marshall Thurber, qui a déjà fait équipe avec The Rock sur des groupes comme Intelligence centrale et gratte-ciel, Avis rouge suit le meilleur profileur du FBI (Johnson) et deux criminels rivaux (Gadot, Reynolds), qui sont réunis grâce à un casse audacieux.

Les versions de novembre sont les suivantes; Plus ils tombent (Dans certains cinémas 10/22 et sur Netflix 11/3), Aimer fort (11/5), Qui passe (Dans certains cinémas 27/10 et sur Netflix 11/10), Avis rouge (11/12), Tic, Tic… Boum ! (Dans certains cinémas le 12/11 et sur Netflix le 19/11), meurtri(Dans certains cinémas 17/11 et sur Netflix 24/11), Robin Robin (11/24), 14 sommets : rien n’est impossible (29/11), 7 prisonniers (Dans certains cinémas et sur Netflix en novembre), Un garçon appelé Noël (Sur Netflix en novembre), Un château pour Noël (Sur Netflix en novembre), et enfin Le commutateur de princesse 3 (Sur Netflix en novembre).

Enfin, décembre regorge de films pour nous faire traverser les fêtes de fin d’année, dont la comédie noire de science-fiction Ne cherchez pas du réalisateur par Adam McKay. Le film met en vedette les lauréats des Oscars Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence en tant que paire d’astronomes de bas niveau, qui doivent faire une tournée médiatique géante pour avertir l’humanité d’une comète qui approchera et détruira la planète Terre. Le film marquera le retour de DiCaprio sur les écrans après son rôle dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino en 2019. De même, Jennifer Lawrence n’a pas non plus été vue à l’écran depuis 2019, faisant Ne cherchez pasune perspective passionnante en effet.

La liste complète pour décembre comprend également;Le pouvoir du chien (Dans certains cinémas 17/11 et sur Netflix 01/12/), Shaun le mouton : le vol avant Noël (12/3), L’impardonnable (Dans certains cinémas le 24/11 et sur Netflix le 12/10), La main de Dieu (Dans certains cinémas le 3/12 et sur Netflix le 15/12), Ne cherchez pas (Dans certains cinémas 12/10 et sur Netflix 12/24), La fille perdue (Dans certains cinémas le 17 décembre et sur Netflix le 31 décembre),Retour dans l’Outback (Sur Netflix en décembre), Mixage(Sur Netflix en décembre), et Célibataire jusqu’au bout (Sur Netflix en décembre).

Déjà impressionné ? Eh bien, ce ne sont que les films et n’incluent pas toutes les séries originales que Netflix nous offrira. Il s’agit notamment de la quatrième saison très attendue du brillant Cobra Kai, dont la sortie est prévue en décembre, la deuxième saison de Le sorceleur, qui mettra à nouveau en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt et devrait également arriver sur la plate-forme en décembre, et le très attendu Cowboy Bebop adaptation, qui sortira finalement en novembre. Ne vous y trompez pas, Netflix fait tout ce qu’il peut pour que vous continuiez à regarder. Il s’agit d’une gracieuseté de Netflix.

SEPTEMBRE – FILMS NETFLIX

L’APRÈS DE LA FÊTE – Sur Netflix 9/2

VALEUR – Sur Netflix 9/3

BLOOD BROTHERS: MALCOLM X & MUHAMMAD ALI – Sur Netflix 9/9

KATE – Dans certains cinémas et sur Netflix 9/10

NUITS – Sur Netflix 15/09

SCHUMACHER – Sur Netflix 15/09

INTRUSION – Sur Netflix 9/22

THE STARLING – Dans certains cinémas le 17 septembre – Sur Netflix le 24 septembre

MON PETIT PONEY : UNE NOUVELLE GÉNÉRATION – Sur Netflix 24/9

SONNE COMME L’AMOUR – Sur Netflix 9/29

PERSONNE NE SORT VIVANT – Sur Netflix 9/29

SEPTEMBRE – FILMS NETFLIX

LE COUPABLE – Dans certains cinémas 24/9 – Sur Netflix 01/10

DIANA : LA MUSICALE – Sur Netflix 01/10

IL Y A QUELQU’UN DANS VOTRE MAISON – Sur Netflix 10/6

TROUVÉ – Sur Netflix 10/20

DENTS DE NUIT – Sur Netflix 10/20

COLLÉS ENSEMBLE sur Netflix 10/20

ARMÉE DE VOLEURS – Sur Netflix 29/10

HYPNOTIC – Sur Netflix en octobre

FEVER DREAM – Dans certains cinémas et sur Netflix en octobre

NOVEMBRE – FILMS NETFLIX

LE PLUS DUR QU’ILS TOMBE – Dans certains cinémas le 22/10 – Sur Netflix le 11/3

LOVE HARD – Sur Netflix 11/5

PASSING – Dans certains cinémas 27/10 – Sur Netflix 11/10

AVIS ROUGE – Sur Netflix 11/12

coche, coche… BOUM ! – Dans certains cinémas le 12/11 – Sur Netflix le 19/11

BRUISED – Dans certains cinémas 17/11 – Sur Netflix 24/11

ROBIN ROBIN – Sur Netflix 24/11

14 PEAKS : RIEN N’EST IMPOSSIBLE – Sur Netflix 29/11

7 PRISONNIERS – Dans certains cinémas et sur Netflix en novembre

UN GARÇON APPELÉ NOL – Sur Netflix en novembre

UN CHÂTEAU POUR NOL – Sur Netflix en novembre

THE PRINCESS SWITCH 3 – Sur Netflix en novembre

DÉCEMBRE – FILMS NETFLIX

LE POUVOIR DU CHIEN – Dans certains cinémas 17/11 – Sur Netflix 01/12

SHAUN LE MOUTON : LE VOL AVANT NOL – Sur Netflix 12/3

LA MAIN DE DIEU – Dans certains cinémas le 3/12 – Sur Netflix le 15/12

NE RECHERCHEZ PAS – Dans certains cinémas 12/10 – Sur Netflix 12/24

LA FILLE PERDUE – Dans certains cinémas 17/12 – Sur Netflix 31/12/

BACK TO THE OUTBACK – Sur Netflix en décembre

MIXTAPE – Sur Netflix en décembre

SINGLE ALL THE WAY – Sur Netflix en décembre

Sujets : Netflix