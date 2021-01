Netflix révèle le premier teaser de Space Sweepers, un film de science-fiction sud-coréen sur la récupération de déchets spatiaux

Dans un rappel moderne à l’émission télévisée de l’espace culte « Luciole « (2002), un nouveau film sud-coréen Netflix explore les aventures fictives d’un équipage hétéroclite qui gagne sa vie grâce à la récupération spatiale. Oh, et n’oublions pas qu’il y a un robot mignon inclus.

« Space Sweepers » fait ses débuts le 5 février et une nouvelle bande-annonce de Netflix affiche une valeur de production hors des graphiques. Certains des plans incluent des explosions spatiales, un robot lançant une lance depuis la coque d’une station spatiale et des plans incroyables de planètes et de vaisseaux spatiaux.

Mais les personnages, travaillant en 2092, ont une question plus pratique en tête: essayer de gagner sa vie dans un environnement dangereux. Pendant la bande-annonce, un personnage crie: « Regardez l’antenne! » quelques instants avant qu’une collision coûteuse ne se produise.

«Perte de profit projetée: 7 300 €», annonce l’ordinateur de manière neutre tandis qu’un membre d’équipage secoue la tête avec consternation.

Les personnages principaux incluent le pilote spatial Tae-ho (Song Joong-ki, « Running Man »), l’ancien pirate de l’espace Captain Jang (Kim Tae-ri, « The Handmaiden »), l’ingénieur de vaisseau spatial Tiger Park (Jin Sun-kyu, « The Outlaws « ), et le robot militaire susmentionné, Bubs (Yoo Hai-jin, » A Taxi Driver « ).

Dans un rapport , Netflix a déclaré que le nouveau film démontrerait les défis que les quatre principaux membres de l’équipage – qui ont des personnalités très différentes – rencontrent alors qu’ils travaillent ensemble sur le vaisseau spatial Victory. Le spectacle se concentre sur les événements après que l’équipage a tenté de sauver un vaisseau spatial abandonné, puis a trouvé un passager inattendu à l’intérieur.

«Après avoir réussi à arracher une navette spatiale écrasée lors de la dernière chasse aux débris, l’équipage de Victory trouve une fillette de 7 ans à l’intérieur», lit-on dans un synopsis de Netflix. « Ils se rendent compte qu’elle est le robot humain recherché par les gardes spatiaux UTS et décident de demander une rançon en échange. »

« Space Sweepers » a des échos de la plus ancienne émission de télévision « Firefly », qui a suivi un équipage de renégats – qui étaient du côté des perdants d’une guerre récente, et qui souffraient en conséquence – qui tentaient de se débarrasser des débris spatiaux.

La bande-annonce de « Space Sweepers » semble également avoir des visuels époustouflants similaires à « Ready Player One » (un film de 2018 basé sur le livre du même nom de 2011), qui présente une société apocalyptique où la plupart des gens échappent à leur réalité grâce à la vidéo Jeux.

« Space Sweepers » sera lancé sur Netflix le 5 février.

