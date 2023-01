Netflix révèle le premier regard sur Michael Fassbender dans The Killer de David Fincher

Directeur David Fincher reviendra sur les écrans cette année avec Le tueurun thriller d’action néo-noir dirigé par le nominé aux Oscars et X-Men: Days of Future Past Michael Fassbender. Alors que les détails de Le tueur sont restés en grande partie un mystère, Netflix a maintenant publié notre premier regard sur le film et confirmé que Le tueur fera ses débuts sur la plateforme plus tard cette année le 10 novembre 2023. Découvrez les premières images de Le tueur sous.





Réalisé par David Fincher et écrit par Andrew Kevin Walker, Le tueur est basé sur la série de romans graphiques français du même nom d’Alexis Nolent. Mettant en vedette Michael Fassbender en tant que Christian, alias The Killer, aux côtés de Charles Parnell, Arliss Howard, Sophie Charlotte et Tilda Swinton, Tomates pourries a cueilli les premières images de la récente bande-annonce de Netflix 2023 pour votre plus grand plaisir.

Le tueur est censé suivre les sources et suivre un homme solitaire, froid, méthodique, sans scrupules ni regrets. Attendant dans l’ombre, guettant sa prochaine cible, plus il attend, plus il pense qu’il perd la tête, sinon son sang-froid. Décrit comme « une histoire noire brutale, sanglante et élégante d’un assassin professionnel perdu dans un monde sans boussole morale », Le tueur est une étude de cas d' »un homme seul, armé jusqu’aux dents et perdant lentement la tête ». Ce qui ressemble à l’histoire parfaite pour Fincher et Fassbender à porter à l’écran.

Le tueur semble être une sortie d’action lisse, intense et sans aucun doute stimulante de Fincher, qui fait équipe avec Netflix pour la sixième fois.





Netflix a beaucoup à offrir aux téléspectateurs en 2023

