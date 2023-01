Netflix révèle le nouveau look et la date de sortie du thriller d’espionnage Gal Gadot Heart of Stone

Netflix espère lancer sa propre franchise James Bond-esque avec Heart of Stone, qui fera ses débuts plus tard cette année.

Netflix a dévoilé un nouveau regard sur Wonder Woman Star Gal Gadot en tant qu’agent de la CIA Rachel Stone, le chef de file du prochain thriller d’espionnage Cœur de pierre. Parallèlement à la nouvelle image, gracieuseté de l’officiel Compte Twitter Netflixle service de streaming a également confirmé une date de sortie pour Cœur de pierreavec la sortie d’action prévue pour le 11 août 2023. Découvrez le nouveau regard sur Cœur de pierre sous.





« Elle est la seule à se tenir entre la paix mondiale et la destruction mondiale », déclare Netflix à côté d’une image de Gadot au milieu de ce qui sera certainement l’une des nombreuses séquences d’action majeures. La date de sortie révélée pour Cœur de pierre vient dans le cadre de #NetflixSaveTheDates, la plate-forme confirmant désormais les dates de sortie de plusieurs de ses films très médiatisés en 2023.

Détails spécifiques de la parcelle pour Cœur de pierre sont gardés sous clé à l’heure actuelle, mais il a été révélé que Gadot jouera le rôle de Rachel Stone, un agent de la CIA et la seule personne qui se dresse entre sa puissante organisation mondiale de maintien de la paix et la perte de ses plus précieux – et dangereux — atout. Vous pouvez voir un peu plus de Cœur de pierre gracieuseté de l’annonce de l’ardoise 2023 de Netflix ci-dessous.

Réalisé parTom Harper (Peaky Blinders, Les Aéronautes) d’après un scénario de Greg Rucka (La vieille garde) et Allison Schroeder (Chiffres cachés) et avec une histoire de Rucka, Cœur de pierre mettra en vedette un casting de soutien qui comprend les goûts de Jamie Dornan (L’automne, Cinquante Nuances de Grey), Alia Bhatt (Autoroute), Sophie Okonedo (Hôtel Rwanda, Mort sur le Nil), Matthias Schweighöfer (Armée des morts), Jing Lusi (fous riches asiatiques), Paul Ready (La terreur), Jon Kortajarena (Un homme celibataire), Matteo Cicconi et Angela Esposito.





Heart of Stone est prévu comme une franchise majeure similaire à Mission: Impossible

Le thriller d’espionnage Skydance Cœur de pierre est prêt à être dirigé par Wonder Woman 1984 et Notice rouge vedette Gal Gadot. Le projet a été officiellement repris par Netflix l’année dernière, le géant du streaming étant sorti vainqueur à la suite d’une vente aux enchères compétitive pour les droits mondiaux. Cœur de pierre est prévu comme le premier versement d’une franchise. Une franchise dont Netflix espère qu’elle deviendra un énorme succès semblable à celui de James Bond et Mission impossible, le tout centré sur l’intrépide agent de la CIA de Gadot.

Cœur de pierre n’est que l’un des nombreux films d’action qui feront leurs débuts sur Netflix en 2023. L’acteur Marvel Chris Hemsworth reviendra en tant que mercenaire imparable des opérations noires Tyler Rake dans la suite d’action Extraction 2dont la date de sortie est désormais fixée au 16 juin 2023. Le thriller d’action néo-noir du réalisateur David Fincher Le tueur devrait également faire ses débuts sur Netflix le 10 novembre, avec Jennifer Lopez prête à diriger sa sortie d’action en tant qu’ex-assassin dans La mèrequi débarquera sur la plateforme le 2 mai 2023.

Alors, encore une fois, Cœur de pierre devrait être publié le 11 août 2023 par Netflix.