Netflix révèle le logo The Witcher: Nightmare Of The Wolf et annonce sa sortie

Il y a près d’un an, il a été annoncé que la série Netflix Le sorceleur on obtient un spin-off sous la forme d’un film d’anime qui prend le nom The Witcher: Nightmare Of The Wolf portant. Comme le révèle maintenant Netflix, la ramification nous attend dès l’année prochaine.

The Witcher: Nightmare Of The Wolf commence en 2021

Dans un court clip, Netflix a présenté pour la première fois une impression visuelle de l’anime – au moins sous la forme du logo. Un peu différent tête de loup stylisée apparaît dedans. Après tout, le film ne parle pas de Geralt von Rivia, mais de Papa Witcher Vesemir.

La production animée Netflix va apparaître en 2021.

De quoi parle Nightmare Of The Wolf? Jusqu’à présent, personne ne voulait entrer plus dans les détails concernant le spin-off « The Witcher ». Le co-responsable Beau DeMayo a seulement expliqué pourquoi ils ont décidé de ne pas produire une autre production en direct et ont préféré un anime.

En plus de « Nightmare Of The Wolf » et de la 2ème saison de la série « The Witcher », dans laquelle Vesemir apparaît également et par des acteurs Kim Bodnia est incarnée, une autre spin-off apparaît: Origine du sang. dans le série préquelle en six parties nous expérimentons le monde des sorciers 1200 ans à l’époque de Conjonction sphérique, bien avant les événements avec Geralt, Yennefer et Ciri. Le casting pour cela est récemment commencé.

De toute façon, nous avons reçu beaucoup de nouvelles sur la franchise Witcher ces derniers jours. En tant que membre de Action Whitchmas avons-nous nouvelles photos pour la 2ème saison de la série originale ainsi que le deuxième partie du bestiaire. Maintenant, le teaser de Nightmare Of The Wolf a suivi.

