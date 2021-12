Netflix révèle la date de sortie officielle de « Vikings: Valhalla »

En 2019, bien avant la première de la dernière saison de « Vikings », Netflix a annoncé son intention de réaliser un spin-off de cette série dramatique d’action acclamée produite par History, qui s’intitulerait « Vikings Valhalla ». le public l’histoire du légendaire guerrier viking Leif Eriksson.

Les événements de « Vikings: Valhalla » auront lieu environ cent ans après l’odyssée personnelle de Ragnar Lodbrok. Son développement a duré plus longtemps que les fans de la série originale pourraient s’y attendre. Cependant, Netflix a finalement confirmé une date précise pour sa première sur la plateforme.

Ce mardi, Netflix en a profité pour confirmer le lancement de certaines de ses prochaines productions, dont « Vikings : Valhalla », qui arrivera enfin au public le 25 février 2022. L’acteur Sam Corlett sera chargé d’interpréter à Eriksson, qui est peut-être l’un des Vikings les plus célèbres de l’histoire, en plus d’être une figure reconnaissable de la culture populaire.

Corlett proposera des performances supplémentaires de Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard, Johannes Haukur Johannesson, David Oakes, Laura Berlin et Caroline Henderson. En raison du grand temps qui la sépare par rapport à la série précédente, « Vikings : Valhalla » n’aura pas la participation d’acteurs ayant fait partie de la production originale.

Selon le synopsis officiel, « Vikings Valhalla » centrera son histoire sur Leif, sa sœur féroce et déterminée Freydis, et l’ambitieux prince Harald Sigurdsson au XIe siècle, lorsque les tensions entre les Vikings et la couronne britannique commencèrent à monter de plus en plus évidentes. , avec des clans des deux côtés commençant à s’affronter dans des batailles sanglantes pour la domination de leurs terres.

« Vikings: Vlahalla » présente Jeb Stuart en tant que showrrunner, accompagné de la collaboration de Morgan O’Sullivan, Michael Hirst, Shella Hockin, Steve Stark, James Flynn, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer et Paul Buccieri en tant que producteurs exécutifs. Auparavant, la possibilité que cette histoire ait plusieurs saisons de la même manière que la série originale a été soulignée.