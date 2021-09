Netflix révèle la date de sortie de « Tiger King 2 »

Grâce à l’événement virtuel TUDUM, Netflix présente à ses abonnés le large éventail de premières qui sont sur le point d’atteindre le catalogue de sa plate-forme, indiquant clairement qu’ils ont quelque chose de spécial préparé pour chaque secteur parmi leurs téléspectateurs, y compris les amateurs de leurs documentaires de séries acclamés. .

2020 serait l’année où « Tiger King » serait sur toutes les lèvres, en raison de l’histoire vraie, étrange, délirante et troublante derrière Joe Exotic, un gardien de zoo américain et éleveur de tigres reconnu coupable de 17 chefs d’accusation fédéraux de maltraitance d’animaux et de complot d’assassinat contre la militante féline Carole Baskin.

Après avoir présenté un documentaire qui enregistre ce qui est peut-être l’histoire criminelle la plus étrange jamais présentée au public, les réalisateurs Eric Goode et Rebecca Chaiklin ont réenregistré l’histoire de Joe Exotic dans une suite dans laquelle, bien que son personnage central soit toujours en prison, il a encore beaucoup à raconter devant la caméra.

Netflix a enfin présenté un premier aperçu de « Tiger King 2 », annonçant que la série sera disponible dans son catalogue le 17 novembre. Cependant, ceux qui espèrent le retour de Carole Baskin en production seront déçus, puisqu’elle a récemment expliqué la raison de son absence.

Baskin a déclaré à Radio Times que la réalisatrice Rebecca Chaiklin l’avait contacté pour reprendre la production, exprimant son agacement face au « freak show » que Netflix avait construit autour de son histoire contre Joe Exotic. « Quand elle a dit qu’elle voulait clarifier les choses, j’ai trouvé que c’était complètement ridicule », a déclaré la militante.

« C’était tellement évident qu’elle avait été trahie par eux. Pourquoi devrait-elle penser qu’elle serait prête à leur parler à nouveau ? Alors je lui ai dit de juste perdre mon numéro. » Avec « Tiger King », Netflix a présenté de nouveaux détails sur certaines de ses séries les plus attendues, ainsi que de nouvelles productions pour la plate-forme.