Netflix reprend la comédie d’action The Man from Toronto avec Woody Harrelson et Kevin Hart

Comédie d’action L’homme de Toronto avec Woody Harrelson et Kevin Hart a été repris par Netflix. Les droits mondiaux du film, qui étaient initialement dus à la star Jason Statham dans le rôle de Woody Harrelson, ont été acquis par le géant du streaming de Sony Pictures, avec l’intention de sortir L’homme de Toronto sur la plate-forme plus tard cette année.

Confirmé par date limite, L’homme de Toronto était initialement prévu pour une sortie en salles le 12 août 2022 par Sony Pictures Releasing. Avec Netflix maintenant aux commandes, on ne sait pas quand le public pourra voir Woody Harrelson et Kevin Hart échanger des plaisanteries dans L’homme de Toronto. Sony détient toujours les droits sur le film en Chine et sur « le divertissement à domicile et les fenêtres de télévision linéaires ».

L’homme de Toronto suit Woody Harrelson et Kevin Hart en tant que l’assassin le plus meurtrier du monde et le plus gros raté de New York, Teddy, respectivement. Le plaisir commence lorsque ce dernier est considéré comme le premier, et vice versa, lors d’un séjour dans une location Airbnb. Grâce à ce malentendu loufoque, les deux hommes sont contraints d’unir leurs forces afin d’aider à sauver la situation. Et tout cela sans s’entre-tuer.

Réalisé par Patrick Hughes de The Expendables 3, le garde du corps du tueur à gage, et Le garde du corps de la femme du tueur à gages renommée, et écrit par Robbie Fox à partir d’une histoire de Fox et Jason Blumenthal, L’homme de Toronto met également en vedette Kaley Cuoco, Jasmine Mathews, Ellen Barkin, Lela Loren, Pierson Fode, Jencarlos Canela, Tomohisa Yamashita et Alejandro De Hoyos. Escape Artists, qui étaient derrière les deux L’égaliseur franchise et la comédie dramatique de Kevin Hart et Bryan Cranston L’envers sont également à bord. Todd Black, nominé aux Oscars, Blumenthal et Steve Tisch, lauréat d’un Oscar, produisent avec Bill Bannerman, producteur exécutif.

L’homme de Toronto le passage d’une sortie en salles plus traditionnelle via Sony Pictures à une sortie en streaming via Netflix résulte de l’accord signé par les deux studios l’année dernière. L’accord permet à Netflix de dibs les premiers sur les films en streaming direct de Sony. L’homme de Toronto Le changement de version a également été sans aucun doute aidé par la relation continue de Netflix avec l’acteur comique Kevin Hart.

Le passage à Netflix n’est que l’un des nombreux changements majeurs apportés au cours de la production de L’homme de Toronto. Le film d’action avait été initialement prévu comme un véhicule pour la superstar d’action Jason Statham, qui aurait bien sûr joué le maître assassin en face de Kevin Hart sans aucun doute en train de crier tout le monde. Bien que les raisons exactes de Jason Statham pour se retirer du projet restent floues, il a été allégué qu’il y avait des différences créatives entre Statham et Sony Pictures. Notamment, il est allégué que Sony cherchait à faire le film PG-13, tandis que Statham voulait L’homme de Toronto être classé R.

Ainsi, au lieu de voir Statham exercer son métier, nous aurons plutôt droit à Woody Harrelson en tant que tueur expert. Une refonte qui, bien que différente, pourrait s’avérer tout aussi bonne. L’homme de Toronto débarquera sur Netflix plus tard cette année.





