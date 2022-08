Netflix répond aux critiques massives de The Sandman : pourquoi l’image ressemble-t-elle à ça ?

Netflix

The Sandman est venu sur Netflix et est un succès d’audience, mais il y a aussi eu des critiques sur l’apparence de la série. Y a-t-il une raison pour laquelle il a été adapté de cette façon ?

©NetflixNetflix répond aux critiques massives de The Sandman : pourquoi l’image ressemble-t-elle à ça ?

L’homme de sable C’était l’une des séries les plus attendues de l’année et le 5 août, elle est arrivée sur le service de streaming Netflix, où elle est actuellement en tête du Top 10 des séries les plus regardées au monde et affiche clairement son succès. Bien qu’il ait reçu de nombreuses critiques de la part de la presse et des fans, il y avait un problème que beaucoup ont remarqué à propos de son image et c’est pourquoi ils ont dû sortir pour s’expliquer.

Sa prémisse était centrée sur Dream, qui façonne tous les fantasmes et les peurs de l’humanité. Lorsqu’il est capturé et retenu contre son gré pendant un siècle, son absence déclenche des événements qui changeront à jamais le monde de l’éveil et du rêve. Pour cette raison, il doit rétablir l’ordre et corriger les erreurs qu’il a commises au cours de sa longue existence, voyageant à travers différents mondes et chronologies qui le conduiront à rencontrer de vieux amis et ennemis.

+Pourquoi l’image du marchand de sable ressemblait à ça

Dès les premières avancées, les téléspectateurs ont remarqué une fonctionnalité technique qui a suscité la curiosité, voire l’agacement. Une fois le programme lancé, dans les chapitres l’image était vue étirée vers le haut ou floue, ce qui a inquiété les fans et ils l’ont fait savoir avec leurs commentaires sur les réseaux sociaux. En conséquence, à partir de Netflix Ils ont clarifié la situation.

Bien qu’on se soit demandé s’il s’agissait d’un problème technique, un porte-parole de la plateforme a confirmé que la distorsion de l’image est un choix créatif délibéré de la production. La personne en question, qui Variété Il n’a pas fourni son nom, il a expliqué: « Comme vous le remarquerez, beaucoup d’environnements sont surréalistes dans la série, et nous disons souvent que c’est à quoi ressemblerait un rêve ». Avec cela, les doutes sont levés et il est révélé qu’il s’agissait d’une stratégie intentionnelle à mener.

Les directeurs de la photographie du spectacle étaient Will Baldy, Sam Heasman et George Steel, qui n’ont pas encore commenté cette question, donc les fans attendent leurs mots. En attendant, une éventuelle deuxième saison de L’homme de sablemais Netflix met 28 jours pour faire une étude complète et là on saura ou non son renouvellement.

