Netflix renouvelle The Recruit, une série avec Noah Centineo, pour une deuxième saison

la plateforme de Netflix juste rénové »La recrue », la populaire série d’espionnage mettant en vedette Noé Centineo et créé par Alexis Hawley. Selon de nouveaux rapports, le spectacle se poursuivra avec une deuxième saison, poursuivant l’histoire avec la finale choquante de la saison 1.

Discutant du renouvellement de la série, Hawley a déclaré : « Je suis ravi d’être à nouveau immergé dans le monde amusant et bourré d’action de » The Recruit « . Pour voir à quel point notre public s’est investi dans la vision aventureuse de la série sur le monde de la les espions et le tour de Noah en tant qu’Owen a été incroyablement gratifiant. »

»The Recruit » suit l’histoire d’Owen Hendricks, joué par Centineo, un avocat de la CIA nouvellement embauché dont la vie change lorsqu’il est impliqué dans des conflits internationaux massifs avec de dangereux adversaires. Tout en essayant de négocier sa liberté, Owen se retrouve en désaccord avec des personnes infâmes tout en risquant sa vie pour s’acquitter de ses fonctions.

En plus de Centineo, la série compte un casting de grandes stars, avec la participation de Fival Stewart, Salle Vondie Curtis, Christian Brunn, Aarti Mann, Colton Dunn Oui Daniel Quincy Annoh. Après sa première le 16 décembre, »The Recruit » a passé cinq semaines dans le top 10 sur Netflix.

Les fans et les critiques ont applaudi la performance vedette de Centineo, déclarant que l’émission « utilise les charmes considérables de Noah Centineo pour un effet hautement regardable ». En plus de jouer dans la série, l’acteur est également producteur exécutif de la série.

Le créateur de la série a expliqué pourquoi Centineo était le bon choix pour »The Recruit ». « Il est super talentueux, incroyablement charmant, vraiment intelligent et, en fin de compte, il est aussi incroyablement accessible », a déclaré Hawley. « Il y a cette authenticité en lui qui sape toutes les stars avec lesquelles les acteurs pourraient être peints. »

»La Recrue » est disponible sur Netflix. La deuxième saison n’a pas encore de date de diffusion.