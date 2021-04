Netflix renouvelle Bridgerton pour une troisième et quatrième saison

Actuellement, la série la plus réussie de l’histoire du service de streaming Netflix est Bridgerton, créé par Shonda Rhimes. Réalisation qu’il a obtenue à être vu par 82 millions de foyers au cours de ses 28 premiers jours, selon les données proposées par la plateforme. Après cela, ils ont annoncé qu’il y aurait une deuxième saison, mais ce matin, les fans ont trouvé une autre bonne nouvelle: il y aura aussi une troisième et quatrième tranche, selon le rapport de Date limite.

Ce n’est pas quelque chose d’étrange à entendre si l’on se souvient des paroles du producteur Chris Van Dusen, qui a déclaré à l’époque que aimerait couvrir la vie de chacun des huit frères Bridgerton, distribué dans les romans de l’auteur Julia Quinn. C’est pourquoi dans la deuxième saison sera centrée sur Anthony (Jonathan Bailey) et il y aura Regé-Jean Page en tant que duc de Hastings.

Une fois le renouvellement officialisé, Rhimes a déclaré dans un communiqué: « Dès la première fois que j’ai lu la délicieuse série Bridgerton de Julia Quinn, je savais que c’étaient des histoires qui captiveraient le public. Mais l’évolution de cette adaptation ne serait pas un succès sans les nombreuses contributions significatives de toute l’équipe de Shondaland. ».

Du côté de Netflix, le vice-président mondial de la télévision, Bela Bajaria, déclaré: « Bridgerton nous a époustouflés. L’équipe de création, dirigée par Shonda, connaissait le matériel et a livré un drame magnifique, émotionnel et romantique à nos membres. Ils ont des projets passionnants pour l’avenir et nous pensons que le public continuera de s’évanouir devant cette émission . Nous prévoyons de travailler dans le secteur de Bridgerton depuis longtemps « .

Ces dernières lignes vous font croire que si tout suit son cours nous verrons une saison pour chacun des frères Bridgerton. La saison 2 est déjà en production et les nouveaux acteurs et personnages ont récemment été confirmés. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée, bien que l’on estime qu’elle sera en décembre de cette année ou en janvier 2021.