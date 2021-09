Netflix rachète Oxenfree Developer Night School Studio

Un nouveau challenger est entré sur le ring : Netflix a acquis le développeur Oxenfree Night School Studio. Ne vous inquiétez pas, cependant, le travail se poursuivra sur la suite, qui devrait sortir sur PlayStation 5 et PS4 l’année prochaine. « Netflix offre au cinéma, à la télévision et maintenant aux créateurs de jeux une toile sans précédent pour créer et offrir un excellent divertissement à des millions de personnes », a déclaré le développeur. « Nos explorations dans le gameplay narratif et les antécédents de Netflix en matière de soutien à divers conteurs étaient un appariement si naturel. »

Netflix a récemment révélé son intention d’infiltrer l’industrie des jeux alors qu’il cherche à trouver des moyens à la fois d’élargir son audience et, peut-être de manière cruciale, de conserver les millions et les millions de membres qu’il a recrutés pendant la pandémie. L’une des façons dont il compte le faire est d’offrir des jeux pour smartphone à ses abonnés.

« Nous continuerons à travailler avec des développeurs du monde entier et à embaucher les meilleurs talents de l’industrie pour proposer une grande collection de jeux exclusifs conçus pour tous les types de joueurs et tous les niveaux de jeu », a déclaré Mike Verdu de Netflix. «Comme nos émissions et films, ces jeux seront tous inclus dans le cadre de votre abonnement Netflix – le tout sans publicité ni achat intégré. Restez à l’écoute pour plus. »

Les guerres d’acquisition grondent sur…