Netflix rachète l’intégralité du catalogue de Roald Dahl, dont Willy Wonka

Netflix a acquis les droits sur les œuvres de l’écrivain britannique emblématique Roald Dahl, le service de streaming étant désormais capable de créer des projets autour de titres aussi appréciés que Charlie et la chocolaterie, James et la pêche géante, Le BFG, Fantastique M. Fox, Mathilde et beaucoup plus. L’accord est présenté comme le plus gros contrat de contenu du service de streaming à ce jour alors que Netflix augmente la mise dans les guerres de streaming en cours.

Nous sommes ravis d’annoncer que la Roald Dahl Story Company (RDSC) et Netflix unissent leurs forces pour présenter certaines des histoires les plus appréciées au monde aux fans actuels et futurs de manière créative et innovante. « Nous sommes maintenant sur le point de visiter les endroits les plus merveilleux et de voir les choses les plus merveilleuses. » pic.twitter.com/kc22Gmfhmx – Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 22 septembre 2021

Netflix avait déjà conclu un accord de trois ans avec le Roald Dahll Story Company (RDSC) qui leur a permis de concéder sous licence certains des titres les plus célèbres de l’écrivain, mais ce nouvel accord signifie désormais que Netflix a acquis le ticket d’or, achetant l’ensemble de l’entreprise et leur donnant ainsi accès à toutes sortes d’histoires et de personnages. Cet accord avec la Roald Dahl Story Company renforcera sans aucun doute leur place parmi la concurrence du streaming, qui s’est progressivement imposée grâce à l’arrivée d’Amazon Prime, HBO Max et Disney+.

En fait, Netflix a déjà plusieurs projets basés sur Roald Dahl en préparation, dont une série télévisée basée sur le monde de Charlie et la chocolaterie qui devrait être dirigée par Lapin Jojo et Thor : Amour et Tonnerre réalisateur Taika Waititi, et une adaptation de Mathilde la comédie musicale. En fin de compte, ce sont ces projets en plein essor qui ont ouvert les yeux du géant du streaming sur le potentiel inhérent à l’adaptation des œuvres de Roald Dahl.

« Ces projets nous ont ouvert les yeux sur une entreprise beaucoup plus ambitieuse », a déclaré Netflix à propos de l’accord dans un communiqué. « La création d’un univers unique à travers les films et la télévision d’animation et d’action réelle, l’édition, les jeux, les expériences immersives, les produits de consommation de théâtre en direct et plus encore. »

« Alors que nous présentons ces contes intemporels à un plus grand nombre de publics dans de nouveaux formats, nous nous engageons à maintenir leur esprit unique et leurs thèmes universels de surprise et de gentillesse, tout en saupoudrant une nouvelle magie dans le mélange », poursuit le communiqué. « Nous voulons dire un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à cette belle histoire jusqu’à présent. Pour l’avenir, nous sommes ravis de poursuivre les relations de travail étroites établies par RDSC avec les détenteurs de droits existants, les partenaires de l’édition, du théâtre et du divertissement , et bien d’autres pour protéger et développer le grand héritage de ces histoires bien-aimées. »

Le directeur général de RDSC, qui se trouve être le petit-fils de Dahl, Luke Kelly, a déclaré ceci à propos du nouvel accord avec Netflix : « Notre mission à la Roald Dahl Story Company est de partager les messages d’espoir, de pouvoir et de possibilité de jeunes. Nous pensons que faire partie d’une plus grande entreprise nous apportera un soutien supplémentaire pour continuer dans cette mission. Netflix a accepté d’acquérir RDSC dans le cadre d’une transaction qui s’appuiera sur le succès que nous avons obtenu ces dernières années.

Les œuvres du célèbre romancier Roald Dahl se sont vendues à plus de 250 millions d’exemplaires dans le monde, l’écrivain créant des mondes uniques pleins d’imagination excentrique, parfois dérangeante. Ses titres les plus reconnus incluent les goûts de James et la pêche géante, Charlie et la chocolaterie, Mathilde, Les sorcières, Fantastique M. Fox, Le BFG, les idiots, et Georges Merveilleuse médecine, dont beaucoup ont déjà été adaptés sous forme d’animation et d’action en direct. Nul doute que Netflix sera désormais à la recherche de cinéastes talentueux qui peuvent apporter quelque chose de nouveau à ces contes et renforcer le contenu original du service de streaming.

Mathilde la comédie musicale sera le prochain projet Roald Dahl de Netflix, et est basé sur la version musicale de scène extrêmement populaire de l’histoire.

