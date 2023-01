Netflix : Qui est qui dans The Academy Crimes ?

in

Avec Christian Bale, Harry Melling et Gillian Anderson au casting, le film arrivera très prochainement sur la plateforme de streaming. Découvrez qui sont les principaux acteurs de cette histoire !

©NetflixLes Crimes de l’Académie arrive le 6 janvier en streaming.

De moins en moins jusqu’à la première de Les Crimes de l’Académie dans Netflix. Le prochain 6 janvier Le nouveau film avec balle chrétienne qui promet d’être parmi les tendances. Selon le service d’abonnement, il se déroulera en 1830 et racontera l’histoire d’un inspecteur qui doit enquêter sur le cas d’un cadet avec l’aide d’Edgar Allan Poe. C’est pourquoi nous passons ici en revue qui est qui dans le casting prestigieux.

+ Les personnages des Crimes de l’Académie

– Christian Bale dans le rôle d’Augustus Landor

Tout au long de sa carrière, balle chrétienne Il a joué des dizaines de personnages qui ont demandé un grand engagement physique. Il a ainsi été nominé quatre fois aux Oscars, obtenant le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Le combattant. A cette occasion, l’interprète a été convoqué par Netflix pour endosser le rôle du détective propriétaire d’Augusteun ancien policier new-yorkais qui sera chargé de plonger dans le coeur obscur et révélateur de l’affaire.

Harry Melling est Edgar Allan Poe

Harry Melling est devenu inoubliable grâce à sa performance en tant que cousin Dudley Dursley dans les films de Harry Potter. Cependant, les histoires de magie et de sortilèges ont été laissées de côté pour le jeune acteur qui est désormais impliqué dans des projets très différents. Après avoir participé à Le pari de la reinereviendra désormais sur Netflix pour donner vie à Edgar Allan Poequi à l’époque était un jeune cadet de West Point qui s’implique dans le cas de Landor.

-Lucy Boynton est Lea Marquis

avec son charisme, Lucy Boyton Il parvient à voler les regards dans chacun des projets dont il fait partie. Il l’a fait, par exemple, dans des productions telles que Bohemian Rhapsody, Gitan Soit Le politicien. Maintenant, il va faire une pause dans ces rôles modernes et élégants pour incarner léa marquis, la fille du médecin de West Point. Sans aucun doute, cela jouera un rôle crucial : cela deviendra une tentation dangereuse pour Edgar Allan Poe, étant une distraction de ses études et de l’affaire.

– Gillian Anderson est Mme Marquis

Bien qu’il ait été ébloui dans des productions telles que Les fichiers X dans la peau de Dana Scully, il est indéniable que désormais gillian anderson est une véritable figure de Netflix. Et c’est qu’il a remporté un Emmy pour son travail en tant que Margaret Thatcher dans La Couronnejouait la sexologue Jean Milburn dans éducation sexuelle et a été ému en prêtant sa voix pour le spécial de Noël rouge-gorge. Dans Les Crimes de l’Académie, il donnera vie aux matriarche de la famille Marquis.

Ils viendront également compléter le casting avec leurs performances. Timothée Spall en tant que colonel Thayer, Simon McCurney Comme le capitaine Hitchcock Toby Jones comme le Dr Daniel Marquis, harry lawtey comme Artemus Marquis, Charlotte Gainsbourg comme Patsy et Robert Duvall comme Pépé.

