Netflix: qui est Manuel García Rulfo, le protagoniste de The Lincoln Lawyer

Netflix a une nouvelle série la plus regardée : L’avocat de Lincoln où le protagoniste, Mickey Haller est joué par Manuel García Rulfo. Mais qui est vraiment cet acteur ? On vous dit !

©NetflixManuel García Rulfo dans The Lincoln Lawyer

Le 13 mai dernier Netflix lancé, dans le monde entier, une série qui semblait peu susceptible de réussir. Il s’agit de L’avocat de Lincoln, qui continue de faire fureur parmi les fans de la plateforme. La fiction consiste en une saison de dix épisodes qui s’est déjà imposée comme la plus reproduite du catalogue du géant du streaming.

Selon ce que révèlent les statistiques de Netflix, L’avocat de Lincoln Il est déjà en tête du top 10 des plus visionnés depuis deux semaines avec un total de 108 090 000 vues depuis sa première. C’est-à-dire que, bientôt, cette bande pourra se consacrer comme l’une des nombreuses sensations mondiales que le compagnie de Ted Sarandos a à son actif.

De quoi s’agit-il? Le synopsis de L’avocat de Lincoln Il dit: « Un non-conformiste idéaliste, Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) est un avocat au service des clients à l’arrière de sa Lincoln, combattant des affaires grandes et petites dans la ville tentaculaire de Los Angeles. La première saison de la série est basée sur le deuxième livre de la série à succès A Case of Mickey Haller de Michael Connelly, intitulé The Verdict.”.

Sans aucun doute, c’est une production qui a beaucoup de contenu prometteur et captivant car elle montre le combat pour l’injustice et la vérité, en même temps que la méthode pour vaincre un avocat. Cependant, la vérité est que l’un des grands points en faveur de cette fiction est son grand protagoniste. Manuel García Rulfo, qui joue Mickey Haller, fait un travail sans précédent.

En fait, grâce à ce rôle, l’acteur a été catapulté à la renommée internationale. Mais, la réalité est que peu de gens le connaissaient avant ce personnage, c’est pourquoi, depuis Spoiler, nous voulons vous le présenter. Manuel García Rulfo Il est originaire de Jalisco, au Mexique et a 41 ans, mais sa passion pour le théâtre a commencé très jeune puisqu’il entretenait une excellente relation avec son grand-père, qui était un fan de cinéma.

A tel point que, suite à cette passion qui l’a pris dès son plus jeune âge, Manuel García Rulfo, se rend à New York pour étudier à la Film School et à la Larry Moss Studio Academy avec Michelle Danner à Los Angeles. C’est dans cette institution qu’il a l’opportunité de participer à plusieurs courts métrages, ouvrant la voie à une vie au cinéma qui viendra après sa première participation à un long métrage indépendant intitulé Se réconcilier.

Cependant, sa célébrité maximale l’a atteint avec son personnage dans Les sept magnifiques en 2016, Meurtre sur l’Orient Express en 2017 et les veuves en 2018. Même ainsi, dans tous ces rôles, il n’était pas le protagoniste, mais L’avocat de Lincoln C’est son premier personnage principal. Et, sans aucun doute, il a su être à la hauteur d’une telle série puisqu’il a ébloui par sa performance dans laquelle, tantôt il est histrionique, tantôt dramatique et tantôt ferme comme n’importe quel avocat.

De même, un détail très important dans la carrière de six ans de García Rulfo est que, grâce à son talent et sa persévérance, il a réussi à devenir membre de l’Académie. C’est-à-dire, au-delà du fait que son travail a été lancé à la renommée mondiale maintenant, avec L’avocat de Lincolnla vérité est que l’acteur mène une belle carrière depuis longtemps.

