Bill Skarsgård joue le rôle de Clark Olofsson dans la nouvelle mini-série Netflix. Qui est ce criminel et qu’a-t-il fait pour devenir une célébrité ?

Netflix : qui est Clark Olofsson, le criminel incarné par Bill Skarsgård.

Clark est l’une des dernières mini-séries à être diffusées sur le service de streaming Netflix et en quelques jours seulement, il a réussi à intégrer le Top 10 des plus regardés au monde. Son intrigue captivante, réalisée par Jonas Åkerlund et mettant en vedette Bill Skarsgardsuit la vie du tristement célèbre braqueur de banque suédois Clark Olofson. Ensuite, nous vous dirons qui était ce criminel et à quoi est due sa renommée.

La fiction est basée sur les vérités et les mensonges publiés dans son autobiographie. Ses 6 épisodes ont le synopsis suivant : « La série dramatique fictive Clark raconte l’histoire de l’homme qui a donné naissance à l’expression » syndrome de Stockholm « lorsqu’il a séduit toute la Suède, qui est tombé sous le charme malgré ses accusations de trafic de drogue, tentative de meurtre, agression, vol et beaucoup d’autres vols de banque ».

+Qui est Clark Olofsson ?

Clark Oderth Olofsson est né le 1er février 1947 à Trollhättan, en Suède. Son enfance se passe avec ses frères dans des orphelinats, puisque son père les abandonne et sa mère est internée en hôpital psychiatrique. Déjà à l’adolescence, il a été emmené dans différentes institutions de redressement pour divers délits mineurs qui marqueront le début de sa carrière dans le monde du crime.

Dans les années 1960, il s’est évadé de l’une des institutions et est retourné au crime, pour lequel il a été condamné à 3 ans de prison pour avoir agressé le Premier ministre Tage Erlander. Quelque temps plus tard, en 1973, il a été emmené à la banque Sveriges Kreditbanken, où il a commencé une agression avec son partenaire Jan-Erik Olsson.. Se voyant sur le point d’échouer, Ils ont décidé de les prendre en otage pendant six jours, jusqu’à ce que la police entre sur les lieux avec des gaz lacrymogènes et mette fin à l’épisode.. Bien que cela ne se soit pas vraiment arrêté là.

La grande rareté de ce cas était qu’en partant, les otages eux-mêmes ont essayé de protéger Olsson et Olofsson de la police, car Clark avait été particulièrement charmant avec eux et ils ne voulaient pas que les autorités sévissent durement contre les criminels. Le psychiatre Nils Bejerot a analysé ce phénomène et à partir de ce moment il a été défini comme syndrome de Stockholmmettant l’accent sur le fait qu’un certain type de pouvoir est gouverné et a des effets directs sur les victimes.

Malgré un lourd casier judiciaire, Clark Il a conquis la Suède en ayant un charisme inégalé, bien qu’au fil du temps, plus d’accusations et de condamnations pour différents crimes soient venues. Sa dernière arrestation remonte à 1998 pour trafic de drogue, ce qui a conduit à son extradition vers le Danemark. En 2018, il a retrouvé sa liberté et est retourné en Suède, où il vit actuellement en tant qu’homme de 75 ans loin du monde qui l’a vu grandir..

