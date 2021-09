Netflix : quelles sont les 6 séries les plus regardées de l’histoire de la plateforme ?

Netflix s’est imposé comme le géant du streaming grâce à son immense catalogue. Mais il y a six séries qui, pour l’instant, sont devenues insurmontables. Apprenez à les connaître !

De loin, Netflix est toujours le géant du streaming. Malgré le fait qu’il fait le tour du monde depuis dix ans, les utilisateurs continuent de le choisir pour son immense catalogue de films et de séries. Des contenus originaux, variés et même récupérés auprès de différents réseaux de télévision sont, dans une certaine mesure, ce qui fait le succès de cette plateforme.

Mois après mois, Netflix est en charge de rénover sa bibliothèque en s’adaptant à l’actualité. Et, ses grandes productions ont été traduites dans différentes langues telles qu’elles sont vues dans diverses parties du monde. Mais, il y a six séries qui, en fonction de la quantité d’audience qu’elles ont eue au cours de leur premier mois disponible, sont devenues les plus vues de toute l’histoire.

Les 6 séries les plus regardées de l’histoire de Netflix :

6. Élite :

La quatrième saison de ce drame pour adolescents espagnol est celle qui l’a ajouté à ce classement. Les nouveaux épisodes, sortis en 2021, ont fait d’Elite la huitième bande en espagnol la plus regardée de l’histoire de Netflix. En effet, au cours de son premier mois disponible, il a rassemblé 37 millions de téléspectateurs.

5. Choses étranges :

C’est l’une des séries Netflix les plus importantes. Avec un casting exceptionnel, sa quatrième saison est sur le point d’être diffusée, dont le tournage a récemment terminé, et avec le troisième opus, ils ont rejoint l’histoire de la plate-forme comme l’une des meilleures. 64 millions de téléspectateurs ont été accros aux derniers épisodes de la série dès son premier mois. Cela en fait également la troisième production de langue anglaise la plus regardée.

4. La maison de papier :

Il ne fait aucun doute que l’idée d’Álex Pina est un phénomène mondial. Et la grande preuve en est le succès de sa quatrième saison, sortie en plein confinement. La série en est maintenant à sa cinquième édition, mais dans la précédente, elle s’était établie avec 65 millions de vues au cours de son premier mois disponible. D’autre part, La Casa de Papel est également la deuxième série non anglophone la plus regardée en streaming.

3. Lupin :

70 millions de téléspectateurs ont choisi cette production française dès le premier mois disponible. Ce nombre le consacre au troisième rang du classement général et au premier des séries en langue étrangère les plus regardées sur Netflix. Maintenant, il reste à voir si la deuxième saison est aussi réussie.

2. Le sorceleur :

Avec Henry Cavill, The Witcher est l’une des productions les plus ambitieuses de Netflix. Pour le moment, il reste deuxième étant donné qu’au cours de son premier mois disponible sur le service à la demande, il a obtenu 76 millions de téléspectateurs à la suite de l’histoire de Geralt de Rivia. Et maintenant, le 17 décembre, les fans recevront déjà le deuxième.

1. Bridgerton :

Cela dépassait de loin tout type d’attente. Sortie en 2020, elle s’est positionnée comme la série la plus regardée de l’histoire de Netflix puisqu’il a obtenu 82 millions de vues au cours de son premier mois disponible. Et, après cette fureur, la série reviendra bientôt pour raconter l’histoire du deuxième frère, Anthoy Bridgerton.