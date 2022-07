Netflix : quelles scènes de Stranger Things ont été improvisées

NETFLIX

La quatrième saison de choses étranges j’arrive à Netflix il y a presque deux semaines. Pourtant, la série est toujours plus tendance que jamais et ses followers ne cessent de partager des curiosités ou des grands moments de ce dernier opus. Et c’est qu’il était plus que mémorable pour son intrigue captivante avec un nouveau méchant, en plus de l’incorporation de nouveaux personnages tels que Eddie MunsonJoseph Quinn. Ici, nous passons en revue toutes les scènes improvisées de la fiction créé par les frères Duffer !

+ Les scènes improvisées de Stranger Things

– Le monologue de Mike à Eleven

Un des grands moments de la saison 4 de choses étranges est la déclaration d’amour Mike Wheeler un soulever. Lorsque le personnage de Millie Bobby Brown essaie d’aider Max à distance, le papier entre les mains de finn loup-garou il l’encourage, remarquant à quel point elle est spéciale pour tout le monde. De cette manière, il assure : « Tu es ma super-héroïne ». L’acteur lui-même a expliqué qu’il s’agissait d’une phrase improvisée de sa part dans l’un des plans et que les producteurs avaient décidé de l’inclure dans la version finale.

– Le dialogue de Steve et Eddie dans la bande-annonce

Lorsque le groupe d’amis restant à Hawkins doit prendre la route rapidement, ils choisissent de voler un camping-car. Alors que le caractère de Joseph Quinn couper les fils pour démarrer le véhicule, Robin (Maya Hawke) fait remarquer: « Eddie, je n’aime pas l’idée que tu conduises. ». Cependant, Eddy répond en regardant Steve: « Je viens juste de commencer. Harrington va le conduire. D’accord, mon grand ? ». Cette phrase, en plus de l’expression de confusion de Joe Keery Ce sont des improvisations.

– La demande d’aide d’Erica

L’un des moments les plus désespérés de ce quatrième volet est celui où Max elle est finalement kidnappée par Vecna. Bien qu’il s’agisse d’un sacrifice assumé par le personnage de Évier SadieC’était quand même dangereux. Dans ce sens, Luc il essaie de la retenir pour l’empêcher de mourir finalement. Pour cela, il crie une demande d’aide à sa sœur Erica (Priah Ferguson). Les écrivains de choses étranges Ils ont expliqué que c’était une improvisation de Caleb Mc Laughlin.

– L’au revoir entre Eddie et Dustin

Il ne fait aucun doute qu’Eddie Munson a volé le cœur des fans de choses étranges. Lorsqu’il meurt enfin, ce nouveau personnage dit au revoir à son grand compagnon : Dustin. Alors que Gaten Matarazzo le tenant dans ses bras dans la peau de cet adolescent, Eddie remarque : « Je t’aime mec ». Cette phrase n’était pas non plus écrite dans le scénario et c’était l’une des nombreuses improvisations de Joseph Quinn.

– Le baiser de Joyce et Hopper

La relation entre Joyce Byers et Jim Hopper Il devient de plus en plus fort à chaque saison. Il est clair que la mère de Will et Jonathan est amoureuse du policier et c’est un amour réciproque. Après leurs retrouvailles en Russie, le couple s’embrasse enfin à l’écran. Les écrivains de choses étranges partagé: « Ce baiser n’était pas écrit. Winona Ryder et David Harbour ils l’ont ajouté le jour du tournage ».

