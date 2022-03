Netflix: quelle est la première la plus importante de mars

Netflix

Un nouveau mois a commencé et Netflix est prêt pour de grandes sorties. Cependant, il y en a un qui est le plus important. Le rencontrer.

Comme chaque mois Netflix a entrepris de renouveler son catalogue. C’était en février lorsque la plateforme a annoncé le calendrier prévu pour mars et maintenant, avec son arrivée, les fans attendent les meilleures sorties. A cette occasion, on pourrait dire que 2022 commence pour le géant du streaming et il y aura de nombreux films et séries qui feront parler de lui tout au long de l’année.

Cependant, comme c’est toujours le cas, malgré Netflix il a un contenu adapté à différents âges ou, même, à différents goûts, il convient de noter que la plupart des téléspectateurs attendent la même fiction. Il reste encore quelques jours pour sa première tant attendue, mais la vérité est que cette bande a été très applaudie lors de sa première sortie et qu’elle est maintenant accompagnée d’une deuxième saison qui change complètement le cours.

Ce n’est ni plus ni moins que Bridgerton, qui reviendra le 25 mars avec une nouvelle histoire à raconter. Comme on le sait, il y avait maintenant de grands changements dans le casting. Certains étaient des ajouts, tandis que d’autres sont sortis sous le nom de Regé-Jean Page. Malgré cela, l’intrigue de la série, qui s’inspire des livres de Julia Quinn, est déjà bien connue des fans et a tout pour redevenir un succès.

Bridgerton Il a été lancé, pour la première fois, en 2020, devenant la bande la plus regardée de l’histoire du service à la demande jusqu’à la première d’El Juego del Calamar. Mais voilà, la nouvelle édition qui se concentrera sur Jonathan Bailey et son personnage, Anthony, pourrait à nouveau atteindre la même fureur. C’est parce que, une fois de plus, cette création intelligente de Shonda Rhimes célèbre les amitiés durables et la croissance des familles proches.

Aussi, bien sûr, avec l’amour comme bannière, Bridgerton est prêt à continuer à montrer pourquoi il est l’un des meilleurs et pourquoi il peut attirer un public diversifié. Classée parmi les fictions les plus sensationnelles, elle répond à toutes les exigences du genre amoureux. Au-delà de ses moments clichés typiques de son genre romantique, la vérité est que la bande a différents facteurs qui en font aujourd’hui la plus attendue du mois.

