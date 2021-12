Netflix : Quelle a été la saison la plus faible de La Casa de Papel ?

Cette année, les grandes séries ont fait leurs adieux au public et ont diffusé leurs derniers épisodes. Mais il y en a beaucoup qui resteront dans la mémoire au moins longtemps. L’exemple parfait est Le vol d’argent, la fiction espagnole qui a publié en deux parties son cinquième et dernière saison dans Netflix et cela a laissé un goût amer pour quelques-uns de ses fans. L’histoire s’est avérée très amusante mais… Était-ce vraiment une bonne saison ?

L’univers créé par Alex Pina continuera à se développer dans le géant du streaming. Ce sera donc avec le prochain Spin-off berlinois (Pedro Alonso) et avec le version coréenne de la série qui mettra en vedette un acteur de Le jeu du calmar. Cependant, la série originale a annoncé sa fermeture définitive après cinq versements qui se sont avérés être un phénomène mondial. Et parmi tous, il y en avait un qui était le plus faible et qui était en évidence.

Il s’agit de la quatrième saison de Le vol d’argent. Le motif? Dans les deux premières parties, l’histoire aurait pu avoir sa fermeture assurée. Cependant, lorsqu’il a été racheté par le N rouge, il a été renouvelé et est revenu sur la plate-forme avec un tiers qui a innové avec de nouveaux personnages. Mais lors du passage à une nouvelle édition, tout est devenu assez répétitif. C’est vrai qu’il a un atout très fort : ses personnages.

Des sociétés comme Palerme (Rodrigo de la Serna) ou Sierra (Najwa Nimri) Ils se sont avérés être une excellente décision grâce à leur jeu d’acteur impeccable. Mais le reste des épisodes montre plutôt la même chose : la ressource de tromper le spectateur devient quotidienne, les lieux sont pratiquement les mêmes que ceux vus précédemment et seuls quelques flashbacks contribuent à l’histoire.

Alerte spoil! Bien que la mort de Nairobi (Alba Flores) Cela n’a pas bien plu à certains fans, cela a eu un impact positif sur l’intrigue. Ce n’est pas le cas du rôle de Manille, le braqueur s’est infiltré parmi les otages. Bien que le caractère de Bethléem Cuesta Je devais garder le groupe sous contrôle, c’est très gâché. Non seulement il y a très peu de détails sur son histoire, mais aussi des détails très importants lui sont transmis, comme le fait que certains des otages parviennent à communiquer avec le monde extérieur.

Parmi d’autres situations qu’elle ne peut pas contrôler, il manque quelque chose de crucial : Arturito (Enrique Arce) maltraite l’un des otages. Cet aspect est également négatif. Et c’est que ce personnage est apparu comme un homme ennuyeux qui a pris de mauvaises décisions. Cependant, à partir de cette scène, il perd complètement son essence et montre qu’en réalité il est un monstre et une personne répudiable. Ainsi, la quatrième saison de Le vol d’argent expose que un budget énorme ne garantit pas la qualité de l’intrigue.

