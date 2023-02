Netflix : Quand votre maison ou la mienne ouvre

in

Reese Witherspoon et Ashton Kutcher jouent dans cette comédie romantique qui a suscité beaucoup d’attentes.

© IMDbLes protagonistes de Ta maison ou de la mienne.

Dans les prochains jours, il arrivera Netflix un nouveau film de ceux qui vont attiser la fureur des utilisateurs de la plateforme. On parle de ta maison ou la mienneune comédie romantique menée par deux figures de premier plan telles que Ashton Kutcher et Reese Witherspoon. La production a été annoncée lors de la dernière édition de TUDUM.

ta maison ou la mienne C’est l’une des comédies romantiques dont on parlera sûrement dans les prochains jours, après sa première prévue par Netflix pour le 10 février. C’est une production qui dure près de deux heures et qui est pleinement soutenue par le charisme de Kutcher et Witherspoon.

De quoi ça parle ta maison ou la mienne? Le film est centré sur deux amis proches qui ont eu une fois une rencontre intime et qui, 20 ans plus tard, ont laissé cela derrière eux pour devenir des confidents à distance : alors qu’elle vit à Los Angeles, il est basé à New York. .

Un parcours dont le personnage Reese Witherspoon doit faire, l’anniversaire de Pierre (Kutcher) et une nounou qui échoue au dernier moment déclenchera une série d’événements qui feront que les pièces se mettront en place pour que les protagonistes développent cette romance qui se doit tant depuis deux décennies.

+Le fanatisme d’Ashton Kutcher pour Messi

Il Coupe du monde du Qatar C’est fini, mais les célébrations du triomphe de l’Argentine se poursuivent. L’un des derniers fans avoués de La sélection de Lionel Scaloni il a été Ashton Kutcherqui dans une interview avec filonews a admis avoir été hypnotisé par Lionel Messi dans « la meilleure finale de Coupe du monde jamais jouée ». De plus, il a fait remarquer : « C’était biblique. En fait, ils devraient ajouter un autre livre à la Bible. Cela devrait être : Genesis, Exodus, Leviticus… et nous devrions ajouter « l’Argentine remporte la Coupe du monde ». Cela devrait être un autre livre ».

