Netflix: quand The Witcher 3 sortirait-il après qu’Henry Cavill ait été testé positif au COVID 19

in

Netflix

La troisième saison de Le sorceleur a subi une pause: Henry Cavill a COVID. De combien la première peut-elle être retardée pour cela? On vous dit !

©NetflixLe casting de The Witcher

La troisième saison de Le sorceleur Il est devenu l’un des plus attendus par les fans. Après la fin de la deuxième partie, dans laquelle Geralt de Riv a découvert que Yennefer l’avait trahiles téléspectateurs en voulaient plus. A tel point que lorsque Netflix a annoncé le troisième volet, la joie de tous a été immense. Bien sûr, la réalité est qu’il reste encore quelques mois pour voir Henry Cavill faire face aux aventures du sorcier le plus célèbre.

Ceci est dû au fait la troisième saison de Le sorceleur Il y aura encore plus d’adrénaline, de drame et de science-fiction. Autrement dit, la production pourrait prendre beaucoup plus de temps à créer et ne sera probablement pas publiée avant la fin de l’année. Bien que, bien sûr, cela ne puisse se produire que si la bande ne subit pas une nouvelle rupture. Lors du tournage de la deuxième partie, la fiction a été affectée en raison de diverses adversités.

Parmi eux, certains cas de COVID positifs, les restrictions dues à la pandémie, puisqu’il a été filmé en pleine crise sanitaire, la blessure de Henry Cavill et de plus. Mais maintenant, comme pour ne pas en perdre l’habitude, Le sorceleur est à nouveau affecté, ils ont donc dû arrêter de filmer. Cependant, à cette occasion, la pause qu’ils ont faite était encore plus inquiétante.

D’après ce qui s’est passé il y a quelques jours, Henry Cavill testé positif au COVID 19, donc plus d’un membre de l’équipe a dû s’isoler. Et, malgré le fait que les fans se soient calmés de savoir que l’acteur est en bon état, plus d’un est venu demander qu’adviendra-t-il de la bande originale de Netflix. Bon, pour la tranquillité d’esprit de tous, la troisième saison reprendra ses enregistrements après le congédiement de l’interprète.

Pourtant, la vérité est Le COVID d’Henry Cavill pourrait retarder la première. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle, mais tout indiquait que ce serait plus tard cette année. A tel point que maintenant, les nouveaux épisodes pourrait arriver début 2023. Ceci, bien sûr, si aucun autre acteur n’est infecté par le virus encore présent dans le monde ou si l’équipe souffre d’une autre pierre en cours de route.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂