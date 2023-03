Netflix : quand la deuxième saison de The Squid Game est-elle diffusée ?

Netflix

saison 2 de Le jeu du calmar C’est l’un des plus attendus. Quand sera-t-il diffusé sur Netflix et combien d’épisodes aura-t-il ?

©NetflixLe jeu du calmar

Malgré le fait que plus d’un an s’est écoulé depuis la première de la première saison de Le jeu du calmar, les fans sont toujours ravis de la fiction. Lancé pour la première fois en septembre 2021, il a atteint un tel succès que C’est déjà l’une des productions les plus regardées de l’histoire de Netflix. De plus, il est en tête du classement du géant du streaming.

Avec un total de 1 650 450 000 heures visionnées dans les 28 premiers jours depuis sa première, Le jeu du calmar a réussi à surpasser les créations emblématiques de Netflix comme choses étranges soit Bridgerton. A tel point que la société n’a pas hésité à le renouveler et le strip, originaire de Corée, connaîtra une deuxième saison.

Cependant, la vérité est que plus de détails sur la deuxième partie de la série sont encore inconnus. Le jeu du calmar. En fait, il n’y a toujours pas de date de sortie, encore moins de bande-annonce officielle, mais l’arrivée de nouveaux personnages a déjà été confirmée, mais certains des principaux membres de la distribution reviendront également. Bien que, pour le moment, on ne sache pas de qui il s’agit.

Quand la saison 2 de The Squid Game est-elle diffusée ?

Cependant, il convient de noter que Netflix vient de faire une annonce importante concernant la deuxième saison de Le jeu du calmar. Bien qu’il n’ait pas partagé de date de sortie exacte, la vérité est qu’ils ont clairement indiqué que les nouveaux épisodes sont plus proches que jamais. Bien sûr, sans révéler beaucoup de détails à ce sujet.

« Bientôt »est que la seule phrase qu’ils ont utilisée du compte officiel Netflix pour s’assurer que Le jeu du calmar arrive. Et, à ce mot, ils ont ajouté une image de la poupée bien connue avec un numéro deux dans les yeux. Sans aucun doute, un aperçu sans spoiler, mais qui a ouvert les portes à de grandes attentes. A quand la première de la saison 2 ? Seul le géant du streaming le révélera.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?