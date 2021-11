Netflix : quand est-ce que Stranger Things 4 sort en avant-première ?

Des choses étranges est devenu l’un des plus grands succès de l’histoire de Netflix. C’est la production qui a servi à finir de populariser une plate-forme qui a commencé à devenir de plus en plus connue de la main de Château de Cartes, mais qu’il a trouvé chez le jeune public et chez les amateurs de nostalgie le cible idéal. Ainsi, l’idée de les frères duffer qu’il n’a pas mis longtemps à s’imposer parmi ses utilisateurs.

En 2016, la première saison a été lancée et son dernier opus a été vu il y a plus de deux ans. Entre la pandémie et les corrections de scénario, le tournage s’est compliqué et l’arrivée de la nouvelle saison a été trop retardée. De plus, les enfants qui jouent Des choses étranges Ils ne sont plus de tels enfants et les progrès qui ont été dévoilés ce jour le prouvent.

La quatrième saison du succès de Netflix ça allait être, à un moment donné, le dernier, mais de la plate-forme, ils se sont rendu compte qu’ils avaient un diamant brut qui pourrait être rendu encore plus brillant. Pour cette raison, on ne sait pas encore très bien quel sera l’axe des prochains épisodes, dont seules quelques séquences lâches ont été vues. Pas plus tard qu’aujourd’hui, on a appris qu’il se déroulerait dans ce qu’on appelle le « Vacances de printemps », la semaine de relâche pour les adolescents d’âge scolaire.

Quand la nouvelle saison arrivera-t-elle sur la plate-forme de Netflix? On ne le sait pas encore, mais dans le service qu’il commande Ted Sarandos Ils sont très convaincus qu’ils auront tout prêt pour l’été de l’hémisphère nord en 2022. Cela signifie que les fans pourront voir tous les épisodes (si le modèle de lancement que la série a toujours eu) est respecté le même jour et que cette date se situe entre avril et juin de l’année prochaine.

Que va-t-il se passer dans la quatrième saison de Stranger Things ?

Comme tant de temps a passé, il n’est que juste de revoir ce que le précédent volet de la série de Netflix. Tout d’abord, vous devez vous rappeler qu’ils ont affronté l’un des plus grands monstres du monde. à l’envers dans le centre commercial de Hawkins. De plus, il y a eu une explosion dans le laboratoire souterrain dont disposaient les Soviétiques et jusqu’à l’apparition du premier taquin, on pensait que Trémie il était mort.

Après cette catastrophe, Joyce Byers a décidé d’emmener ses enfants maintenant Onze de Hawkins pour les garder en sécurité. Bien sûr, cette tranquillité sera affectée dans les prochains épisodes qui, comme confirmé, seront au total de neuf. De plus, tous leurs noms ont été dévoilés : « The Hellfire Club », « Vecna’s Curse », « The Monster and The Superhero », « Dear Billy », « The Nina Project », « The Dive », « The Massacre At Hawkins Lab », « Papa » et « The Piggyback « .

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Télégramme il suffit de cliquer sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger sur Apple Store ou en boutique Google, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là, vous pouvez nous donner vous abonner pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂