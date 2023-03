NETFLIX : Quand EL ETERNAUTA est-il diffusé ?

Netflix

Le roman graphique écrit par Oesterheld est l’une des productions argentines les plus attendues de la plateforme.

©NetflixLa plateforme l’a annoncé il y a trois ans.

En 2020, lors de l’un des derniers événements en face à face avant l’annonce du verrouillage du coronavirus, Netflix a confirmé qu’il travaillait sur une adaptation du roman graphique L’Eternaute. Cette nouvelle a enthousiasmé les fans du genre et le travail de Hector German Oesterheld.

L’Eternaute est un chef-d’œuvre de science-fiction et d’horreur, écrit par oesterheld et dessiné par Francisco Solano López. L’histoire suit Jean a sauvé et ses amis alors qu’ils tentent de survivre à une invasion extraterrestre à Buenos Aires, combattant des créatures mortelles et une neige mortelle qui recouvre tout sur son passage.

Le cinéaste choisi pour adapter L’Eternaute il a été Bruno Stagnaroresponsable de travaux tels que squats et “Pizza, Bière, Faso”. La Musique sera en charge de Santiago motoriséconnu pour être le leader du groupe Il a tué un policier motorisé. Les fans espèrent que le film capture l’essence du roman graphique et honore le travail de ses créateurs.

Jusqu’à présent, aucune date officielle n’a été confirmée pour la première de L’Eternaute, mais on sait que la pré-production est déjà bien avancée. À ce rythme, il devrait sortir en 2024, peut-être au milieu de l’année. Les fans sont ravis de voir la pièce sur grand écran et espèrent que l’adaptation sera à la hauteur de la pièce originale.

+L’acteur qui jouera dans L’Eternaute

Ricardo Darin pourrait être le protagoniste de la série L’Eternaute, qui a suscité la controverse parmi certains fans. Il faut rappeler qu’à 66 ans, il ne correspond pas au profil de Jean a sauvé, qui est plus jeune dans le roman graphique. Reste à savoir si cette adaptation décide de privilégier le talent de l’acteur et de réécrire certains de ses éléments, vieillissant le personnage.

