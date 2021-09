Netflix publie une série True Crime sur Tinder Conman qui s’est fait passer pour un oligarque russe

Netflix a annoncé un nouveau documenter-série sur un playboy escroc sur Tinder qui s’est fait passer pour un oligarque russe pour escroquer les femmes, après avoir partagé un teaser pour l’émission dans le cadre de une remorque pour son véritable liste de crimes à venir:

L’escroc de Tinder est un Nouveau film de RAW TV, la société de production qui nous a tel esprit-blorgner documentaires comme Ne baise pas avec les chats et Trois inconnus identiquess.

Réalisée par Felicity Morris, la série est due à première sur Netflix en février 2022, avec un synopsis disant : « L’escroc de Tinder raconte l’histoire à couper le souffle d’un escroc prolifique qui s’est fait passer pour un playboy milliardaire sur Tinder et des femmes qui ont entrepris de le faire tomber.«

Les programme – lequel Netflix a récupéré les droits pour plus tôt cette année – met en lumière un Israélien appelé Shimon Hayut, qui s’est présenté au rendez-vous application en tant que L’oligarque russe Simon Léviev, le fils du magnat du diamant russo-israélien Lev Léviev.

Il emmenait les femmes dans des hôtels de luxe à bord de jets privés et leur offrait des dîners raffinés, les incitant plus tard à lui donner des milliers de dollars.

Shimon Hayout. Crédit : ABC

Selon Engagé, Hayut a dû fuir l’Europe à deux reprises pour échapper aux accusations de vol, de contrefaçon et de fraude dans son pays d’origine, et passerait des mois à faire semblant d’être en couple avec ses cibles avant de demander de l’argent.

Il a finalement été emprisonné en décembre 2019 par le tribunal d’instance de Tel Aviv, mais a été libéré après avoir purgé cinq mois d’une peine de 15 mois.



Une femme finlandaise, identifiée par l’initiale « D », a déclaré qu’elle avait été arnaquée de 45 000 € (38 000 €/49 000 € par Hayut, rapporte le Times of Israel.

Elle a déclaré à la chaîne de télévision israélienne Channel 12 : « Je suis mère célibataire d’une fille et je lui ai donné toutes les économies que j’avais. C’est une honte qu’ils l’aient libéré de prison. J’espère qu’il contracte le coronavirus. J’espère qu’il meurt. C’est mieux, pour qu’il ne fasse pas de mal aux autres femmes.

« C’est une mauvaise personne, et je n’ai pas pu reconstruire ma vie à cause de lui à ce jour. Moi-même et d’autres femmes avons déposé des poursuites contre lui auprès de la Cour européenne de justice et déposé des plaintes contre lui auprès d’Interpol. »

Shimon Hayut en 2019. Crédit : TORE KRISTIANSEN/VG/EPA-EFE/Shutterstock

De même que L’escroc de Tinder, d’autres vrais titres de crime qui devraient sortir sur Netflix incluent Roi Tigre 2, la suite tant attendue du documentaire à succès de 2020 sur Joe Exotic and co, dfilm documentaire Ne faites confiance à personne : la chasse au roi de la cryptographie et documenterséries Mauvais végétalien.

Parlant de sa prochaine liste dans un article de blog, Netflix a déclaré: « Les histoires de crimes réels ont captivé le public depuis l’aube des médias, des vieux jours des crieurs publics et des tabloïds aux podcasts et aux médias sociaux d’aujourd’hui.

Tiger King 2 devrait également sortir cette année. Crédit : Netflix

« Comme nous l’avons vu depuis notre série primée aux Emmy Awards Fabrication UNE Meurtrier percé la culture pour la première fois en 2015, les documentaires peuvent également répondre à cette curiosité en plongeant les téléspectateurs dans une histoire vraie pour disséquer ses complexités et donner un sens à l’inattendu.

« Maintenant que nous explorons le spectre du vrai crime, un domaine particulièrement fascinant est celui des escroqueries, des escroqueries et des mises en garde.

« Par exemple, plus tôt cette année, notre série Braquage a révélé comment les gens ordinaires s’en sont presque tirés avec des inconvénients extraordinaires, C’est UNE Vol examiné un vol d’œuvres d’art toujours non résolu, et Cocaine Cowboys : les rois de Miami a fait la chronique de la montée et de la chute des barons de la drogue.