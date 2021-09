Netflix publie une bande-annonce pour Night Teeth, la première à venir avec Debby Ryan

La course de Debby Ryan a pris une tournure impressionnante : cela a commencé par une prise de participation dans Barney, est devenu l’un des jeunes visages de Disney Channel et aujourd’hui, il est une figure du géant du streaming. Après avoir joué Insatiable, la série d’humour noir qui a été annulée après deux saisons, se prépare maintenant à faire sa première Dents de nuit en octobre. Netflix a sorti sa bande-annonce aujourd’hui avec la liste des nouveautés du mois et on en a parlé. Découvrez l’aperçu ici!

Les 20 octobre arrivera sur la plate-forme Maw dans la nuit, comment il a été traduit pour l’Amérique latine. Son synopsis officiel se lit comme suit : « Un chauffeur vient chercher deux femmes qui vont passer une soirée, mais en découvrant le vraie nature de ses passagers, son seul destin sera de se battre pour sa vie”. De cette façon, le film pour adolescents a été répertorié comme un Thriller en francais suspense sans perdre le plaisir et la fraîcheur classique de son protagoniste.

Dirigée par Adam Randall et écrit par Brent Dillon, le film est classé pour les 16 ans et plus car il contient des scènes de violence et un langage inapproprié. En plus de Debby Ryan, le casting sera complété par Jorge Lendeborg Jr., Lucy Fry, Raúl Castilo, Alfie Allen, Sydney Sweeney, Alexander Ludwig, Marlene Forte, Ash Santos et Bryan Batt.

Un visage familier est apparu dans la bande-annonce et c’était à la mode. Il s’agit de Megan Fox, la star de Transformateurs que cette fois il se mettra dans la peau d’un vampire. Ce n’est pas la première fois que vous devrez aborder le genre de l’horreur : dans le corps de Jennifer (Tentation diabolique) a joué une étudiante possédée par un démon qui tue ses camarades de classe. Quoi qu’il en soit, cela devrait être une petite participation car les véritables chefs de file seront Lenderborg Jr., Ryan et Fry.

Ce n’est qu’un des paris de Netflix pour le mois de Halloween. En plus de Dents de nuit, la plate-forme sera diffusée en avant-première Y a-t-il quelqu’un dans votre maison, où Makani et ses amis du lycée Osborne tentent d’identifier et d’arrêter un tueur masqué qui attaque les élèves et découvre leurs secrets les plus intimes. Il lancera également Personne ne dort dans la forêt ce soir 2, la suite du film d’horreur 2020 arrive avec de nouveaux personnages et des situations effrayantes.