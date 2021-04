Netflix publie une bande-annonce passionnante de "Armée des morts"

Le dernier film de Zack Snyder c’est presque sur nous. Après les débuts de Zack dans la Snyder Justice League sur HBO Max, le cinéaste se tourne vers Netflix pour ses prochains débuts au cinéma, Armée des morts.

Army of the Dead, un thriller sur un vol dans un casino en pleine apocalypse zombiarrive sur Netflix le 21 mai, dans un peu plus d’un mois. Heureusement, nous n’avons pas à attendre aussi longtemps pour voir des images du film, car le service de streaming a finalement révélé la bande-annonce officielle de Army of The Dead.

Snyder annonce depuis longtemps l’arrivée de la première bande-annonce de Army of The Dead, confirmant même qu’elle arriverait le 13 avril. Eh bien, le 13 est arrivé, tout comme la bande-annonce de Netflix, comme promis. Vous pouvez voir la nouvelle bande-annonce dans la vidéo en haut de la page.

Dave Bautista jouera dans Army of The Dead aux côtés d’Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighofer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada. Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raul Castillo, Huma S. Qureshi, Samantha Win, Richard. Cetrone et Michael Cassidy.

L’armée des morts devrait arriver sur Netflix le 21 mai.