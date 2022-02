Netflix publie un premier regard sur Ryan Gosling et Chris Evans dans The Grey Man

Un montage récemment publié de séquences présentées par Netflix nous donne un premier aperçu des gros frappeurs hollywoodiens Ryan Gosling et Chris Evans dans le prochain thriller d’espionnage L’homme gris. Fournies avec l’aimable autorisation de Netflix sur YouTube, les images, bien que brèves, montrent à la fois Gosling et Evans aux côtés de leur casting de soutien stellaire, taquinant même une partie de l’action qui sera présentée lorsque le film arrivera sur le géant du streaming plus tard cette année.

Basé sur le premier roman de 2009 de Mark Greaney, L’homme gris a été adapté pour Netflix par Avengers : Fin de partie le duo de réalisateurs The Russo Brothers, qui a co-écrit le scénario aux côtés de Christopher Markus et Stephen McFeely. L’homme gris suit le nominé aux Oscars Ryan Gosling en tant qu’ancien agent de la CIA devenu assassin indépendant nommé Court Gentry, également connu sous le nom de Gray Man. Gentry se retrouve bientôt sur le bout d’une balle, alors qu’il est chassé par son ancien acolyte de la CIA Lloyd Hansen, joué par la star de Marvel Chris Evans.

Regarder ces deux acteurs s’affronter sera de loin le plus gros tirage pour L’homme gris, avec cette première séquence nous donnant juste un aperçu des glorieux mano a mano style verbaux (et plus tard physiques) échangés entre la paire. Alors que Gosling ressemble à son personnage principal habituel, avec quelques poils supplémentaires sur le visage, Chris Evans ne pourrait pas avoir l’air plus différent. Arborant une moustache à côté du type de coupe de cheveux sur laquelle vous pourriez régler votre montre, le Capitaine Amérique La star se délecte clairement de l’opportunité de jouer le méchant arrogant de la pièce.

Aux côtés du coup de poing un-deux de la liste A de Ryan Gosling et Chris Evans, L’homme gris a amassé un casting de soutien stellaire, y compris Couteaux sortis star Ana de Armas, Bridgerton’s Régé-Jean Page, Luc Cage vedette Alfre Woodard, Poing de fer Jessica Henwick et l’icône hollywoodienne Billy Bob Thornton. Après une série de retards de production, le tournage s’est finalement terminé en juillet de l’année dernière. L’homme gris marque le film le plus cher de Netflix jamais réalisé par la plate-forme, le film étant doté d’un budget de production de 200 millions de dollars.

L’homme gris a été comparé à Thriller Classic Heat





Netflix

Le réalisateur Joe Russo a récemment comparé le prestige de L’homme gris au thriller classique de Michael Mann, Chaleur. Mettant en vedette Al Pacino et Robert De Niro, Russo prévoit clairement de créer une dynamique similaire entre ses hommes de tête ultra-talentueux.

« C’est fantastique, c’est électrique. Cela fait aussi longtemps que nous n’avons pas vu un film comme celui-ci », a déclaré Russo. « Nous avons deux grandes stars de cinéma qui s’affrontent dans la tradition comme De Niro et Pacino dans Heat. C’est un film d’action intense. Des performances très, très divertissantes des deux acteurs, et ils sont absolument opposés l’un à l’autre dans le film. Et c’est un tournant délicieusement sociopathe pour Chris Evans en tant que méchant. Il fait [make a good sociopath], c’est assez amusant. Donc je pense que ça va être très amusant.

L’homme gris n’est qu’un des nombreux projets majeurs dont la sortie sur Netflix est prévue en 2022, notamment Le projet Adam, La mère, Slumberland, Quart de jouret Couteaux sortis 2.





