Netflix publie les premières images teaser pour la dernière saison d’Aggretsuko

Ce sera la fin d’une ère remplie de rage pour Sanrio et Netflix. Au cours du week-end, le japonais Tudum Livestream a annoncé que la cinquième saison à venir de Aggretsuko sera le dernier. L’annonce est également accompagnée d’images, qui peuvent être visionnées ci-dessous.





Pour tous ceux qui se demandent qui est cet adorable panda roux, rencontrez Retsuko ! C’est une adulte de 25 ans qui essaie de survivre au quotidien dans un monde d’entreprise qui ne l’apprécie pas. Ses patrons ne la valorisent pas, ses amis la taquinent constamment et elle n’arrive pas à trouver le bonheur quoi qu’elle fasse ! Sa seule façon de se défouler est un sombre secret, de temps en temps, l’adorable panda doux loue une chambre dans un bar karaoké local et chante le death metal le plus agressif que vous ayez jamais vu !

FILM VIDÉO DU JOUR





Quand la vie devient dure, laissez-la sortir !

Aggretsuko

« Aggressive Retsuko » est né de la société Sanrio, spécialisée dans les produits avec de jolies mascottes aux saveurs « kawaii ». La société est surtout connue pour Hello Kitty, mais possède une pléthore de personnages tout aussi mignons et attachants qui se sont étreints et câlinés dans le cœur de millions de personnes. Mais Retsuko se démarque d’une manière un peu différente. Alors que des personnages comme Hello Kitty ont un équilibre assez égal d’enfants et d’adultes fans, Agrestuko a été développé et commercialisé plus fortement auprès d’un public adulte. Avec ses luttes liées à l’entreprise et ses problèmes liés à «l’âge adulte», elle est le visage de beaucoup de ceux qui essaient encore de se frayer un chemin dans la vie. Cela a fait d’elle une cible facile pour une série originale.

Ce qui a commencé comme une série de 100 épisodes de courts métrages d’une minute en 2016 a été rapidement adapté en un anime Netflix original qui a été créé en 2018. Chaque saison se concentre sur un tout nouveau défi à relever pour Retsuko. L’émission a déjà abordé des thèmes tels que l’amour, les ruptures, tenir tête à votre patron, trouver une carrière qui vous convient, et même des thèmes plus sombres tels que le SSPT et la fraude en entreprise. Alors, à quoi va s’attaquer la saison 5 ? Selon AnimeNewsNetwork, la saison se concentrera sur la candidature de Retsuko aux élections ! Maintenant, pour quel type de bureau elle se présentera est actuellement un mystère. Cela pourrait être un grand président politique, ou cela pourrait être pour un poste plus petit dans une branche gouvernementale inférieure, ou cela pourrait même être pour un bureau dans l’entreprise pour laquelle elle travaille !

Quelques indices peuvent également être trouvés dans les images elles-mêmes. Tout d’abord, nous voyons Haida (l’intérêt amoureux de Retsuko) traîner avec un nouvel ami skunk, peut-être un nouvel intérêt amoureux possible? Nous voyons également Manaka, l’ami idole de Retsuko qui a été présenté dans la saison 3, qui semble diriger une équipe de «personnel» musclé. Ensuite, il y a Retsuko avec… une hyène plus âgée ? Serait-ce les parents de Haida ? Ou peut-être une autre figure de proue ? La sous-morsure de l’hyène plus âgée révèle certainement une sorte de relation avec l’ancien collègue de travail de Retsuko, à moins que ce ne soit un trait que toutes les hyènes ont dans cet univers. Et pourquoi rougit-elle ? Les choses deviennent sérieuses ?

Pour l’instant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de continuer à théoriser jusqu’à ce que Aggretsuko Première de la saison 5 sur Netflix en février !