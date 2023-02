Netflix publie l’affiche de la saison 2 de Shadow and Bone en prévision d’une nouvelle bande-annonce

Ombre et os La saison 2 est presque arrivée et Netflix diffusera la bande-annonce complète demain. Pour exciter encore plus les fans, le compte Twitter officiel de l’émission a publié une nouvelle affiche qui dit : « Chaque pouvoir a un prix ». La deuxième saison est basée sur les romans fantastiques pour jeunes adultes de Leigh Bardugo Siège et tempête et Ruine et soulèvement. Avec la sortie de la bande-annonce complète, les fans auront sûrement un meilleur aperçu de ce qui les attend Ombre et os Saison 2.





Alina Starkov ( Jessie Mei Li ) est la protagoniste de la série, une Grisha orpheline qui découvre qu’elle est l’invocatrice solaire prophétisée. En conséquence, elle pourra vaincre les créatures du Shadow Fold. Elle doit échapper à la capture et au danger alors qu’elle apprend à contrôler ses nouveaux pouvoirs. Dans la seconde moitié de l’émission, nous suivons The Crows, un groupe de criminels dirigé par Kaz Brekker qui poursuit ses propres intérêts.

FILM VIDÉO DU JOUR





Tout ce que nous savons sur la deuxième saison

Netflix

Dans la deuxième saison, Alina et son compagnon Mal (Archie Renaux) échapperont toujours au Darkling, autrement connu sous le nom de Kirigan. Ayant réussi à s’échapper du Shadow Fold, il est devenu plus fort que jamais, déterminé à achever la tâche d’amener Ravka dans les ténèbres. L’affiche montre le Darkling menaçant Alina et Mal, avec des nuages ​​sombres et du tonnerre indiquant son retour. Au centre de l’affiche, Alina semble prête à user de ses pouvoirs et mettre un terme aux plans du méchant.

De plus, Collider rapporte que quelques personnages passionnants des livres seront introduits dans la saison 2 de Ombre & Os. Lewis Tan et Anna Leong Brophy rejoignent la série en tant que jumelles Tolya et Tamar; Patrick Gibson apparaîtra sous le nom de Nikolai Lantsov, également connu sous le nom de corsaire Sturmhond, et Jack Wolfe apparaîtra sous le nom de Wylan. Les fans des livres seront sans aucun doute ravis et impatients de voir ce que la saison 2 apportera avec ce nouvel ajout de personnages.

Ombre et os reviendra pour sa deuxième saison le 16 mars. Cela mettra en vedette le retour d’Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Calahan Skogman, Sujaya Dasgupta, Daisy Head et Luke Pasqualino. Eric Heisserer continuera à servir de showrunner pour la nouvelle saison, composée de huit épisodes. Plus d’informations sur la nouvelle saison seront publiées demain avec la bande-annonce officielle.