Netflix publie la dernière saison de Dead to Me

Mort pour moi touche à sa fin. Après trois saisons, la populaire émission Netflix mettant en vedette Christina Applegateet Linda Cardellini feront leurs adieux.





La saison 3 marquera le dernier chapitre de l’histoire de Jen Harding (Christina Applegate), une agente immobilière récemment devenue veuve et sa quête pour résoudre le crime de la mort de son mari à la suite d’un délit de fuite. En cours de route, elle se retrouve involontairement empêtrée dans une situation précaire avec sa nouvelle amie Judy Hale, qu’elle a rencontrée dans un groupe de thérapie pour les personnes qui ont subi la mort d’un être cher.

Le spectacle met également en vedette James Marsden dans le rôle de Ben / Steve Wood. L’acteur est également connu pour ses rôles dans Enchanté et Le meilleur de moi-même.

Mort pour moi a été créé et produit par Liz Feldman, Will Ferrell, Adam McKay et Jessica Elbaum. Il a été créé sur Netflix en 2019 et a été nominé pour de nombreux prix, dont une nomination aux Primetime Emmy Awards en 2020 pour la série comique exceptionnelle et un GLAAD Media Award pour la même catégorie, entre autres.

En 2020, la créatrice et productrice exécutive Liz Feldman a remporté le prix Writer Guild of America de la meilleure comédie épisodique télévisée pour le pilote.





Christina Applegate a dirigé d’autres rôles célèbres

Christina Applegate est devenue célèbre dans les années 1980 en jouant Kelly Bundy dans la série acclamée par la critique Marié avec des enfants, avec également Ed O’Neil dans le rôle du désormais mythique Al Bundy et Katey Sagal dans le rôle de Peggy Bundy. Elle a ensuite joué dans Présentateur : La légende de Ron Burgandy (2004) et sa suite Anchorman 2: La légende continue(2013), jouant Veronica Corningstone aux côtés de Will Ferell et Steve Carell. Elle a remporté un Emmy pour son rôle d’invité dans Friends, mettant en vedette la sœur de Rachel, Amy Green, dans deux épisodes. Christina Applegate a récemment reçu une étoile sur le Walk of Fame d’Hollywood.

Linda Cardellini a eu sa grande pause en jouant Lindsay Weir dans Freaks and Geeks, et elle a également joué des rôles principaux dans Urgences et Lignée. Elle a joué le rôle de Velma dans le Scooby Doo longs métrages d’action en direct aux côtés de Freddie Prinze Jr.

En 2021, Christina Applegate a reçu un diagnostic de sclérose en plaques lors du tournage de la dernière saison de Mort pour moi, et elle était déterminée à le terminer après le diagnostic.

Applegate a récemment déclaré au New York Times :

« J’avais une obligation envers Liz [Feldman, creator and showrunner] et à Linda [Cardellini], à notre histoire », a déclaré l’actrice. « Les pouvoirs en place disaient: » Arrêtons-nous. Nous n’avons pas besoin de le finir. Mettons quelques épisodes ensemble. J’ai dit non. Nous allons le faire, mais nous allons le faire à mes conditions.' »

Mort pour moi La saison 3 est actuellement diffusée sur Netflix.