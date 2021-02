Netflix publie la bande-annonce d’un nouveau documentaire sur Notorious BIG

Netflix a annoncé un nouveau documentaire sur Notoious BIG titré, ‘J’ai une histoire à raconter’.

Comme j’anticipe le prochain film documentaire, la société de streaming a partagé un bande annonce, montrant que le projet couvrira les premières années de la rappeur et son ascension vers la gloire, avec des participations de Faith Evans, Lil cesse, entre autres.

L’histoire de l’une des grandes légendes du rap se présente sous la forme d’un documentaire avec des témoignages de son entourage le plus proche. ‘Notorious BIG: J’ai une histoire à raconter’ disponible le 1er mars. pic.twitter.com/AlEQPcbL3U – Netflix Espagne (@NetflixES)

La synopsis du film documentaire révèle: «Chaque légende a une histoire d’origine, Christopher Wallace, AKA Notorious BIG, reste l’une des icônes de la hip hop, réputé pour sa présence distinctive et ses paroles autobiographiques. est film documentaire célèbre sa vie à travers de rares images des coulisses et des témoignages de ses amis proches et de sa famille. «

Le nouveau film est produit par la mère du regretté rappeur, Violetta Wallace Oui Sean « Diddy » Combs.







‘Biggie: j’ai une histoire à raconter’ va venir a Netflix le prochain 1 mars, juste huit jours avant 24e anniversaire de la mort de rappeur.